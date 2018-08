Über die Balkan-Route nach Twistringen: 19-jähriger Syrer erzählt von seiner Flucht

Abdo aus Syrien ist in der Familie Bellersen – im Bild mit „Vater“ Heinrich und dem fünfjährigen Schäferhund Said – bereits voll integriert.

Mörsen - Von Theo Wilke. „Der Krieg hat bei uns alles zerstört“, sagt Abdo aus Syrien. Vor fünf Jahren steckten ihn Assads Truppen eines Abends von der Straße weg in den Kofferraum eines Autos und brachten ihn ins Gefängnis. Mit Hilfe eines Freundes der Familie wieder frei, glückte dem Jugendlichen die Flucht über Istanbul, Griechenland und die Balkan-Route nach Deutschland.

Der heute noch traumatisierte junge Mann landete in Twistringen. Und das war sein großes Glück: Die Familie Bellersen in Mörsen nahm ihn auf. „Wir mochten uns auf Anhieb. Er ist wie unser eigenes Kind“, schwärmt Beate Bellersen. Für Abdo sind sie und Heinrich Mama und Papa.

Abdo ist erst 15 Jahre alt, als er in Damaskus auf dem Nachhauseweg geschnappt wird und im Gefängnis landet. „Sie haben mir die Augen verbunden und mich an den Armen aufgehängt“, schildert der heute 19-Jährige. „Nach eineinhalb Tagen hat mich ein Freund meines Vaters, der beim Militär war, rausgeholt und geraten, Syrien sofort zu verlassen.“

Zu Hause packt er seine Sachen, kratzt so viel Geld wie möglich zusammen und fliegt in die Türkei, nach Istanbul, zum Vater, der dort in einem Restaurant arbeitet. Der hat sich abgesetzt, als er zum Militär sollte.

1200 Dollar kassiert der Schleuser

Abdo wird bald deutlich, dass er auch in der Türkei keine Chance auf ein vernünftiges Leben und eine gute Ausbildung hat. Er will es bis nach Deutschland schaffen. Und schließt sich Gleichgesinnten an. 14 Tage sind sie unterwegs. Der erste Versuch, auf dem Landweg die griechische Grenze zu passieren, scheitert kläglich. Denn: ohne Visum keine Ausreise.

„Flüchtlinge wurden von der Grenze vertrieben und zum Teil geprügelt“, erzählt Abdo in gutem Deutsch. Sie seien in einen Bus gedrängt worden – das Ziel: die syrische Grenze. „Der Bus wurde bewacht, wir konnten nicht raus. Ich war der Einzige im Bus mit Englischkenntnissen, da habe ich dem Fahrer gesagt, er möchte die Tür öffnen.“

Der habe aber zu seinem Handy gegriffen. „Ich hab ihm das Handy aus der Hand geschlagen und selbst die Tür aufgedrückt.“ Mit dem Handy sei er losgerannt, über einen Zaun gesprungen und habe sich im Wald versteckt – und dann seinen Vater angerufen, damit er ihn abhole.

Das Fluchtboot hatte keinen Bootsführer

Zurück in Istanbul, arbeitet Abdo mehrere Monate wie sein Vater im Restaurant. Er braucht viel Geld. Nun gibt es nur noch die Flucht übers Meer, sagt er sich. Ein Schleuser bringt Abdo und mehr als 60 Erwachsene und ein paar Kinder in der Dämmerung zum Meer, zu einem elf Meter langen, älteren Boot. Ein Bootsführer taucht aber nicht auf. Der Schleuser zeigt aufs Meer, auf einige Lichter in der Ferne. Das sei das Ziel, meint er und verschwindet. Ratlosigkeit unter den Flüchtlingen: Wer steuert das Boot? Am Ende macht es Abdo.

„Ich hatte keine Schwimmweste. Der Schleuser, dem ich 1200 Dollar geben musste, hat zu mir nur gesagt: Pech gehabt. Ich bin trotzdem in das schon überfüllte Boot. Ich konnte ja schwimmen – und wollte weg!“

Noch weit entfernt von den Lichtern einer griechischen Vorinsel sei plötzlich Wasser durch den Holzboden des Bootes gedrungen, erinnert sich der junge Syrer. Da geht die Angst um, plötzlich macht sich Panik breit. „Männer heulen. Frauen und Kinder schreien. Ich hätte einfach ins Wasser springen und zum Ufer schwimmen können, um mich zu retten. Aber ich konnte nicht wegschauen.“ Abdo und ein weiterer Flüchtling ziehen schließlich schwimmend das Boot an einem festen Band zum felsigen Ufer.

Details der Flucht sind nicht alle präsent

Als alle auf einmal an Land wollen, stürzt eine Frau mit einem Kleinkind ins Wasser. „Ich bin sofort hin und habe sie aus dem Wasser gezogen. Die hätte ertrinken können“, so der 19-Jährige über die gefährliche Situation. An manche Details der Flucht erinnert er sich heute aber nicht mehr. Die traumatischen Erlebnisse sind noch längst nicht verarbeitet.

Den Flüchtlingen wird in Griechenland alles abgenommen, auch die Pässe. Abdo versteckt seinen Pass im Schuh. Von einem Lager zum nächsten geht es. Manchmal warten sie tagelang auf den Weitertransport. Nicht immer gibt es ausreichend zu essen und zu trinken. „Das Essen mussten wir uns auch selbst kaufen.“

Abdo erreicht Mitte Oktober zum Teil zu Fuß und im Zug über Mazedonien und Slowenien die Stadt Passau. Im Aufnahmelager in Diepholz wird er von den Maltesern betreut. In Twistringen kümmert sich die Flüchtlingsinitiative.

Bellersens nehmen den traumatisierten Jungen auf

Familie Bellersen lernen Abdo im Heim des Stephanwerks kennen. „Wir haben uns angeboten. Wir hatten ein großes Haus. Unsere Kinder waren schon weg. Wir würden uns gern einbringen, haben wir gesagt“, erinnert sich Beate Bellersen. Abdo wird aber zunächst noch in Sulingen untergebracht, bevor er am 21. Dezember 2015 bei Bellersens in Mörsen einzieht.

„Der Junge hat Schreckliches hinter sich. Er leidet heute noch an posttraumatischen Stress-Situationen“, erklärt seine neue Mama. Heinrich Bellersen kauft dem Jungen einen Boxsack, damit er sich abreagieren kann. Abdo schläft in der ersten Zeit bei Licht, die Zimmertür schließt er ab. „Nach Anfangsschwierigkeiten haben wir uns zusammengerauft“, so Beate Bellersen.

Im Frühjahr 2016 absolviert Abdo ein monatelanges Praktikum bei Elektro Siemers in Twistringen. Bis zum August 2017 schafft er die Einstiegsqualifizierung und beginnt seine Ausbildung zum Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik. Abdo: „Ich liebe diesen Beruf.“ Und Mama Bellersen fügt stolz hinzu: „Er repariert alles, was kaputt ist.“ Nach dem Gesellenbrief möchte Abdo auch noch seinen Meister machen. Aber zurück in seine Heimat Syrien möchte der 19-Jährige auf keinen Fall.