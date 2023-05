Volksbank schließt - und dann?

Die Volksbank in Heiligenloh. Archivbild: Charlotte Wolframm © Wolframm, Charlotte

Nachnutzung des Volksbank-Gebäudes in Heiligenloh steht noch nicht fest. Die Volksbank ist offen für Ideen.

Heiligenloh – Die letzten Tage sind gezählt. Die Volksbank schließt in wenigen Wochen ihre Filiale in Heiligenloh. Stichtag ist der 1. Juli. Nur ein Geldautomat und ein Kontoauszugsdrucker bleiben dann noch. Und die Frage: Was passiert mit dem frei werdenden Gebäudeteil im Herzen Heiligenlohs?

Mit dieser Frage hat sich am Mittwochabend auch der Heiligenloher Ortsrat beschäftigt. Der Vorstand der Volksbank Vechta habe Kontakt aufgenommen, berichtete Ortsbürgermeisterin Anke von der Lage-Borchers bei der Sitzung im Haus Bollweg. „Bevor die Volksbank in die Vermarktung geht, will sie sich erst an die Ortschaft wenden, ob einer eine zündende Idee hat, was man mit dem Gebäudeteil der Volksbank – wir reden da von dem rechten Gebäudetrakt – machen könnte.“

Der zündende Funke blieb während der Sitzung noch aus. Zwar wäre ein Eiscafé oder Ähnliches schön, so klang es im Ortsrat zum Beispiel an – allerdings müsste sich da erst einmal jemand finden, der diese Idee umsetzt. Zur Sprache kam ebenfalls, dass sich der Gebäudeteil gut für Büroräume eignen würde. Aber auch da gilt: Es braucht nicht nur Pläne, sondern auch Menschen, die sie verwirklichen. Wer eine Idee für die Nachnutzung hat, kann sich beim Ortsrat melden.

Wie berichtet, begründet die Volksbank die Schließung der Filiale mit dem Fachkräftemangel und verändertem Kundenverhalten. Ziel sei, die Bank zukunfts- und planungssicher aufzustellen. ks