Insektenzählen in Twistringen: Was summt da, und wenn ja, wie viele?

Von: Katharina Schmidt

Ein Schmetterling im Garten des Twistringer Insektenbeauftragten. © Privat

Nabu ruft zum Insektenzählen auf. Zusammen mit dem Twistringer Insektenbeauftragten Peter Lux hat die Kreiszeitung mitgemacht.

Twistringen – Augen auf und zählen, was sechs Beine hat: Der Nabu-Insektensommer geht in die zweite Runde. Bis zum 13. August ruft der Naturschutzbund Deutschland wieder dazu auf, Schmetterlinge, Hummeln und Co. zu zählen und zu melden. Die erste Runde war im Juni. Aus Twistringen mitgemacht hat: niemand. Das geht so nicht weiter, Zeit zu handeln! Wir von der Kreiszeitung haben uns eine Lupe geschnappt, ein Dokument vom Nabu, das beim Zählen hilft – und den Twistringer Insektenbeauftragten Peter Lux.

Das Prinzip des Insektensommers: Man sucht sich einen ruhigen Platz in der Natur, zum Beispiel im Garten oder im Wald, und erfasst in einem Radius von etwa zehn Metern die Insekten. Gezählt wird bis zu einer Stunde. Gemeldet werden die Beobachtungen per Online-Formular.

Also, ab in den Garten, fertig, los! In den Garten von Peter Lux in Abbenhausen, um genau zu sein. Es ist trocken, aber die Sonne versteckt sich hinter einer dicken Wolkendecke. Peter Lux zeigt auf einen großen Schmetterlingsflieder. „Heute Morgen waren hier noch ganz viele Hummeln drin.“ Ein Blick zwischen die violetten Blüten offenbart ein paar Fliegen, hier und da taucht auch mal eine Biene auf. Keine Hummeln, keine Schmetterlinge, keine Marienkäfer. Weiter geht es zu einem Blühstreifen. Schafgarben, Mohn, Klee – aber kaum Insekten. Hmpf.

Nicht nur Bienen sind für die Bestäubung wichtig

Peter Lux bleibt gelassen. „Wenn den Insekten zu kalt ist, dann fliegen sie nicht.“ Stattdessen würden sie sich verkriechen, zum Beispiel im Boden. „Umso schlimmer ist es, dass viele Menschen so viel Gift spritzen“, bedauert Lux. Statt krampfhaft nach Schmetterlingen oder Hummeln zu suchen, lenkt er den Blick auf das, was da ist. Er deutet auf eine Schwebfliege. „Das sind wichtige Bestäuber“, hebt er hervor. „Viele denken ja, die Honigbiene ist hauptsächlich für das Bestäuben der Blüten zuständig. Honigbienen machen aber nur fünf Prozent aus. Den Rest machen Hummeln, Schwebfliegen und andere Insekten.“

Na gut, also Fliegen zählen. Eins, zwei, drei, ganz viele... und plötzlich kitzelt die Sonne auf der Nase. Es wird merklich wärmer. Noch bevor man es sieht, hört man es: Bssss, Bssss, Bsssss – die Insekten kommen aus ihren Löchern gekrochen. Der Himmel wird immer heller, das Summen lauter.

Nicht umsonst empfiehlt der Nabu: Wer viele Insekten entdecken will, sollte sich einen möglichst sonnigen und windstillen Tag aussuchen.

Nicht viele Schmetterlinge in diesem Jahr

„Da, ein Schmetterling!“, ruft Enkel Julius, der seinem Opa und der Kreiszeitung fleißig beim Insektenzählen hilft. Peter Lux zückt sein Handy und ruft Obsidentify auf, eine kostenlose App zum Bestimmen von Insekten per Foto. „Das ist ein Admiral“, erklärt er. „Was man merkt: Wir haben ganz wenig Schmetterlinge dieses Jahr“, holt er aus. „Schmetterlinge brauchen natürlich auch Brennnesseln, aber wenn überall alles weggemacht wird...“

Inzwischen brummen auch die Hummeln durch den Garten. Dazu passt die Entdeckerfrage, die der Nabu im Zuge des Insektensommers stellt: „Kannst du eine Hummel am Hintern erkennen?“ Auf dem anfangs erwähnten Dokument vom Nabu sind Infos darüber abgebildet, wie sich die Hummelarten unterscheiden. Ein Blick auf den gelb-bräunlichen Hintern des Plüschmors, ein Blick aufs Infomaterial – könnte eine Ackerhummel sein! Steinhummeln haben nämlich orange-rötliche Hintern, Erdhummlen weiße.

Opa erklärt, wie viel Leben in der Rispen-Hortensie ist: Peter Lux mit Enkel Julius. © KÖNEMANN

Beim Insektensommer wird von jedem Insekt die höchste Anzahl an Tieren notiert, die man gleichzeitig gesehen hat. Alles klar: Drei Admiral-Schmetterlinge waren das, ein heller, unbestimmter Schmetterling, unzählige Fliegen, drei Rhododendron-Zikaden... hm, und wie viele Bienen und Hummeln waren das jetzt noch mal? Sich auf Zahlen festzulegen, ist gar nicht so einfach.

Förderung der Artenkenntnis ist ein zentrales Anliegen der Aktion

Egal. Viel mehr als um Genauigkeit geht es darum, zu entdecken, was alles in der Natur herumschwirrt. Das findet auch der Nabu: „Die Förderung der Artenkenntnis ist ein zentrales Anliegen der Aktion“, heißt es in einer Pressemitteilung des Naturschutzbundes. Darin wird Pressereferentin Gina Briehl zitiert: „Die Welt der Insekten ist unglaublich vielfältig und wenn sich die Menschen mit ihr auseinandersetzen, haben wir schon viel erreicht. Insekten bestäuben unsere Nutzpflanzen, sind Nahrungsquelle für andere Tiere und sorgen nicht zuletzt für eine bessere Bodenqualität. Sie sind extrem wichtig für uns, umso wichtiger ist es, sich für ihren Schutz und ihre Erhaltung einzusetzen.“

Die Insektenbestände seien massiv zurückgegangen. Dabei gebe es gerade im eigenen Garten viele Möglichkeiten, um Insekten zu helfen. Briehl: „Das Schöne ist: Weniger ist mehr. Weniger mähen, weniger Unkraut jäten, einfach mal etwas stehen oder liegen lassen: Wilde Ecken, Totholzhaufen und insektenfreundliche Pflanzen bieten Lebensraum und Nahrungsquellen für die Sechsbeiner.“

Weitere Infos gibt es unter www.insektensommer.de. Der Insektensommer ist eine gemeinsame Aktion des Nabu und seinem bayerischen Partner LBV (Landesbund für Vogel- und Naturschutz). Die Daten der Zählaktion werden in Zusammenarbeit mit www.naturgucker.de erfasst. Wer Fragen an den Twistringer Insektenbeauftragten hat, erreicht ihn unter peterlux@t-online.de oder 0172 5174624.