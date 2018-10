„Warum sollte ich so etwas machen?“

Twistringen - Von Dieter Niederheide. Die Massenschlägerei am Twistringer Bahnhof in den Abendstunden des 24. Oktober 2017 war jetzt der Mittelpunkt vor dem Jugendschöffengericht im Syker Amtsgericht. Ein 19 Jahre alter Asylbewerber aus Afghanistan war angeklagt wegen schwerer räuberischer Erpressung unter Einsatz eines Messers, gefährlicher Körperverletzung mit einem Messer, einer Sachbeschädigung und eines Fahrraddiebstahls.

Am ersten Verhandlungstag wurden bereits elf Zeugen gehört. Folgt man deren Aussagen, hatte bei dem Aufeinandertreffen am Twistringer Bahnhof niemand ein Messer dabei. Trotzdem gab es einen lebensgefährlich verletzten 17-Jährigen, der laut Polizeiuntersuchung mit einem Messer dicht neben der Schlagader getroffen wurde. Ein anderer wurde in die Körperseite gestochen. Wer dafür verantwortlich ist, steht noch nicht fest.

Dem Angeklagten wird darüber hinaus zur Last gelegt, zwei Tage vor dem Bahnhofsvorfall an der Haupt- und Realschule eine räuberische Erpressung mit Waffengewalt verübt zu haben. Er soll einem Twistringer (18) ein Messer an den Hals gehalten und Geld gefordert haben.

Diesen Vorwurf bestritt der Angeklagte. Er gab an, sauer geworden zu sein, als er einen Drogendeal beobachtet habe, an dem das vermeintliche Opfer beteiligt gewesen sei. Der Angeklagte sagte, er habe dem Heranwachsenden das Tütchen mit Marihuana weggenommen und auf den Boden geworfen. Ein Messer will er dabei nicht bei sich gehabt haben.

Um die Klärung dieses Vorfalls könnte es bei der Auseinandersetzung am Bahnhof gegangen sein. Zuvor war der jetzt angeklagte 19-Jährige von einigen Leuten gesucht worden, unter anderem in der Flüchtlingsunterkunft. Diese Gruppe soll mit Messer und Knüppel bewaffnet gewesen sein.

Es sei laut Anklageschrift nicht auszuschließen, dass es bei dem folgenden Streit, bei dem Messer und Baseballschläger zum Einsatz gekommen sein sollen, um Drogen ging.

Was die angeklagte Körperverletzung mit dem Messer betrifft, bestritt der Angeklagte: „Das habe ich nicht getan.“ Er habe kein Messer gehabt. Unterschiedlich, zum Teil widersprüchlich und zurückhaltend waren die Aussagen der Zeugen zu den Vorfällen an der Schule und am Bahnhof. Insbesondere was die schwere Auseinandersetzung beim Bahnhof betraf, fehlte einigen jungen Leuten die Erinnerung. Der Oberstaatsanwalt machte denen klar: „Sie müssen vor Gericht Ihr Gedächtnis schon anstrengen.“

Ein Polizeibeamter sagte aus, dass es einen Anruf bei der Polizei von angeblichen Opfern gegeben habe. In Tatortnähe seien verängstigte Männer aus einem Gebüsch gekommen. Laut Zeugenaussagen sollen am Bahnhof bis zu 20 Leute aus zwei Gruppen aufeinander eingeprügelt haben.

In einer weiteren Anklage wird dem jungen Afghanen vorgeworfen, sich ebenfalls am 24. Oktober auf eine Straße gestellt, ein Auto angehalten und darauf mit Fäusten und einem Messer eingeschlagen zu haben. Auch das bestritt er und fragte: „Warum sollte ich so etwas machen?“ Der Strafprozess wurde auf Anfang November vertagt, da noch Zeugenanhörungen ausstehen.