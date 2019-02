Wandergeselle überrascht Horst Wiesch

Twistringen - Überraschenden Besuch erhielt Twistringens Interims-Bürgermeister Horst Wiesch am Donnerstagmorgen, als ein Wandergeselle an seine Tür klopfte. Danny Prochnau, seit April 2018 auf der Walz, hatte im Pfarrzentrum übernachtet. Er dankte der Kirchengemeinde St. Anna dafür.

Der Dachdecker stammt aus Bünde in Westfalen. „Ich war schon in Österreich und der Schweiz“, schilderte der 27-Jährige. Nun wolle er noch einmal zurück in die Schweiz. Zu Fuß oder per Anhalter: „Öffentliche Verkehrsmittel dürfen wir nicht benutzen.“ Im Sommer stehen Schweden, Norwegen und Spanien auf seiner Wanderroute.

Gerade komme er von einem Treffen mit seinen Geschwistern, so Prochnau. „Zwar darf ich mich in den drei Jahren und einem Tag, die eine Walz dauert, bis auf 50 Kilometern nicht meinem Heimatort nähern, aber meine Familie darf mir nachreisen.“

Fürs Weiterkommen und Unterkunft darf er laut seiner „Schacht“ kein Geld ausgeben. „Eine Schacht ist eine Gesellenvereinigung. Ich gehöre dem Rolandschacht an“, erklärt der Westfale. Bisher habe er immer eine Unterkunft gefunden.

Die schönsten Übernachtungen: auf einem Hochhaus in Hannover sowie am Strand von Eckernförde. In den kühlen Herbst- und Winternächten freut sich Prochnau aber, wenn er ein Dach über dem Kopf habe.

Horst Wiesch wünschte noch viel Spaß auf der Walz und Gesundheit. „Toll, so etwas erlebt man selten.“ Zum Schluss gab es das Stadtsiegel ins Wanderbuch. sn

Schönste Nacht auf einem Hochhaus

