Wer wagt, gewinnt

Twistringen - Von Sabine Nölker. „Ich glaube, es wird ein ganz toller Tag voller bunter Überraschungen“, begrüßte Kurt Brunkhorst am Sonntagvormittag die Gäste des Twistringer Kindersommerfests im Hildegard-von-Bingen-Gymnasium. Dieses wurde vom Team „Kultur & Unterhaltung Raum Twistringen“ (Kurt) organisiert. Auch wenn es um die Zeit aufgrund des norddeutschen Schietwetters nicht danach aussah, sollte Brunkhorst Recht behalten. „Es war ein Erfolg auf der ganzen Linie“, strahlten die Organisatoren am Ende.

Drei nervenaufreibende Tage lagen hinter dem Kulturkreis. Tage, in denen des Öfteren die Worte fielen „Wir sagen das Kindersommerfest ab“. Doch am Ende, auch nach Rücksprache mit Bürgermeister Jens Bley, riskierte man es trotz der schlechten Wetterprognosen. „Wir stellten uns dieser Herausforderung“, so Bley in seiner Ansprache. „Und das Orga-Team hat nicht nur sofort reagiert, sondern eine tolle Arbeit geleistet.“ Man wolle mit diesem Fest zeigen, dass der Stadt die Kinder wichtig sind. „Kinder helfen uns dabei, das wirklich Wichtige im Leben zu sehen“, so Bley. Deshalb wünsche er ihnen einen Tag mit viel Spaß, Lachen und Fröhlichkeit. Ein Dank ging von ihm nicht nur an das Kurt-Team, sondern auch an alle Unterstützer und Sponsoren.

Gleich darauf hatte der Spielmannszug als erster die Bühne für seinen Auftritt. Es folgten die Mitglieder des SV Mörsen-Scharrendorf, der Clown Tasso, der Zauberer Sönke Ruge sowie die Sportler der japanischen Kampfkunst Budo. Im Zelt des Zirkus Barbarella machten sich die jungen Artisten für ihren großen Auftritt bereit. Währenddessen hatte es aufgehört zu regnen, und es kamen immer mehr Besucher. „Am Ende werden es so um die 800 Menschen sein, die an dem ersten Kindersommerfest teilgenommen haben“, so Susanne Knabe vom Kulturbüro der Stadt. Damit hatte am Morgen noch keiner gerechnet, als alles, was möglich war, in den Räumen des Gymnasiums kurzfristig untergebracht werden musste.

Schließlich wurden sogar die Bungee-Jumping-Trampoline und die Hüpfburgen gegen Mittag aufgebaut und reichlich in Anspruch genommen. Nur das Kinderfußball-Turnier des SCT musste aufgrund der Witterung abgesagt werden. Dafür hatte Jugendbetreuer Kevin Krowiorsch jedoch eine überdimensionale Fußball-Dartscheibe sowie eine große Hüpfburg im Gepäck.

Der Schützenverein freute sich über eine rege Beteiligung bei seinem Laser-Schießen, ebenso das Twistringer Blasorchester und der Spielmannszug bei seinen Workshops. Die Mädchen und Jungen ließen sich schminken oder die Haare flechten. Die Kreissparkasse sorgte für Popcorn, die Wirtegemeinschaft und Bodes Imbissbetriebe für die Verpflegung. Dank Dennis Heuschneider vom Central-Café gab es auch eine Auswahl an Eis und die DLRG bot Waffeln an.

Richtig gut angenommen wurde auch das Naturmobil, das den Besuchern die heimische Tierwelt näherbrachte. Die Fördervereine des Hildegard-von-Bingen-Gymnasiums und der Grundschule Am Markt sorgten für Kaffee und Kuchen und im Zirkuszelt erzählte Brigitta Wortmann herrliche Märchen für Klein und Groß.

Am Ende, und das ist auch das Fazit der Organisatoren, hatte sich der Mut, dieses Fest doch noch zu veranstalten, gelohnt. „Die strahlenden Kinderaugen und das laute Lachen und Juchzen der Kinder waren unsere Belohnung“, so die vier Hauptorganisatorinnen.

Fotostrecke auf

www.kreiszeitung.de