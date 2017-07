„Das wäre unser Traum: Ein betreutes Wohn-Projekt“

Heiligenloh - Von Theo Wilke. Der Hof Spradau mit der früheren Schnapsbrennerei an der Hauptstraße in Heiligenloh, dessen Wurzeln urkundlich bis ins Jahr 1252 zurückreichen, steht zum Verkauf – für 450 000 Euro. Gespräche gab es wohl schon, potenzielle Käufer sind zurzeit nicht in Sicht. Ortsbürgermeisterin Anke von der Lage-Borchers kann sich aber schon eine Nachnutzung vorstellen: „Das wäre unser Traum: ein behindertengerechtes Wohnungsprojekt für alle Generationen im Dorf. Aber dafür müsste ein Investor viel Geld mitbringen.“

Nicht nur den Ortsrat würde eine solche wohnbauliche Weiterentwicklung begeistern, auch den Vorsitzenden des Verkehrs- und Verschönerungsvereins, Jürgen Heitböhn. Er hat jüngst erst nach dem Sieg bei „Unser Dorf hat Zukunft“ betont, in Heiligenloh gebe es zum Glück keinen Bevölkerungsrückgang. Im Gegenteil: einen leichten Anstieg, und mehr Bauplätze. Kaum Leerstand, stattdessen erfreulicherweise Nachnutzungen.

Und der Hof Spradau, so Anke von der Lage-Borchers weiter, sei besonders geeignet zum Beispiel für ein betreutes Wohnen für Alleinstehende, Senioren und Hilfsbedürftige. Man werde in der Richtung weiter am Leitbild des Dorfes arbeiten. Dies beinhalte schließlich auch die Umnutzung alter Bausubstanz.

Das Anwesen Spradau verfügt im Erdgeschoss über acht Zimmer, eine große Diele, Küche, Gäste-WC und Abstellraum. Im Obergeschoss gibt es sechs Zimmer, zwei Bäder, einen großzügigen Flur und Bodenraum. Außerdem: einen Vollkeller, isolierverglaste Fenster, Kamin, Nebentrakt mit zwei Büroräumen. Hohe Zimmer prägen das Hausinnere. Nebengebäude gehören dazu und ein eigener Park.

Der Verkauf des Anwesens läuft über die Volksbank Vechta. Auf Nachfrage hat Andreas Borchers vom Immobilienservice der Volksbank in Twistringen erklärt: „Es gibt nichts Neues zu vermelden und auch keine Interessenten.“

Anke von der Lage-Borchers, seit 1996 Ortsbürgermeisterin, kann das nicht entmutigen. „Hier stimmt die Umgebung noch, die Infrastruktur ist sehr gut. Ein Auto braucht man eigentlich nicht, man hat alles vor der Tür.“ Heiligenloh biete, was andernorts längst aufgegeben wurde: neben Schule und Kindergarten einen Verbrauchermarkt mit Poststelle, eine Arztpraxis und Bankfiliale.

1252 erstmalig urkundlich erwähnt, bekam der Meierhof, gegenüber der Kirche, 1773 neue Besitzer: Der kinderlose Hinrich Eberhard Meier vermachte den Besitz seiner Nichte und deren Ehemann, dem Oberförster Holzermann. So ist es auf einer Hinweistafel der Twistringer Erlebnisroute Archäologie (TEA) nachzulesen.

Drei Generationen später, 1854, verkaufte ein Christian Holzermann den Grundbesitz für 30 000 Reichstaler an Gerhard Dietrich Harms , einen Vorfahren des letzten Hofinhabers.

In mehr als drei Jahrzehnten gab es einen deutlichen Strukturwandel. Bis 2000 beschäftigte der Betrieb Spradau Heiligenloher Familien in der Landwirtschaft, in der Brennerei, Biogasanlage und in der Molkerei. Der Heiligenloher Korn war in der ganzen Region begehrt. Das Dorfbild prägt die einstige Schnapsbrennerei 1875. Im 20. Jahrhundert wurden die alten Gebäude modern aufgestockt und mit Flachdächern versehen. Besonders markant ist das Betriebsgebäude, das einem niedersächsischen Gutshof nachempfunden ist.