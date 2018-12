Voten für Miss Handwerk

Twistringen - Von Theo Wilke. Die Landessiegerin von 2013 steigt inzwischen Delmenhorster Kunden im Kehrbezirk von Peter Rose gern aufs Dach: Schornsteinfegermeisterin Nina Sicher aus Twistringen engagiert sich daneben als Lehrlingsbegleiterin und ehrenamtlich im Gewerkschaftsvorstand der Bezirksgruppe Nordwest Niedersachsen. Um für ihren von Nachwuchssorgen geplagten Berufsstand zu werben, kämpft Nina Sicher im Internet um den Titel „Miss Handwerk“. Im März reist die 29-Jährige zum Finale nach München.

„Ich bin meistens gut gelaunt, spontan, eigenständig und zielstrebig – aber auch selbstkritisch. Was ich mir vornehme, bringe ich auch zu Ende“, betont Nina Sicher zu ihrer Bewerbung um den Miss-Handwerk-Titel (gleichzeitig wird bundesweit auch Mister Handwerk gesucht). Es ist die zehnte Casting-Aktion des Deutschen Handwerksblatts gemeinsam mit Sponsoren. Unter sechs Bewerberinnen liegt Nina Sicher zurzeit auf Platz 4 mit 28 660 Stimmen. „Ich bin sehr zuversichtlich, dass bis zum März noch viele Unterstützer für mich voten werden.“

„Wir haben große Nachwuchsprobleme“

Warum Miss Handwerk? Darauf die Antwort: „Wir haben große Probleme, den Nachwuchs zu finden und zu binden. Die Zahl der Lehrlinge ist rückläufig.“ Man finde kaum Praktikanten oder überhaupt junge Menschen, die sich für den Schornsteinfegerberuf interessieren. Der sei auch gar nicht so präsent in der Öffentlichkeit. „Ich habe dann überlegt, wo es – außer auf einer Berufsmesse – noch attraktive Plattformen gibt, um das Handwerk noch mehr über das Netzwerk zu verbreiten.“ Dabei sei sie auf die Internetplattform „Germanyspowerpeople“ gestoßen.

Im Februar 2018 bewarb sich Nina Sicher, reichte Fotos ein, gemeinsam mit ihrem ersten Chef, Maic Wetzel aus Sulingen, aufgenommen. In einer Kurzbeschreibung nannte die 29-Jährige ihre liebsten Freizeitbeschäftigungen: Fitness, Lesen, die Natur genießen und Ausdauersport treiben. Und: „Ein Tag ist für mich perfekt, wenn ich ihn am Meer verbringen kann.“

Mit 35 weiteren Bewerbern wurde Nina Sicher im Frühjahr zu einem Fotoshooting nach Düsseldorf eingeladen – und fand sich anschließend auf dem Fotokalender für 2019 unter zwölf Frauen und ebenso vielen Männern aus unterschiedlichen Handwerksbereichen. Im September 2018 entschied sich die Jury von Germany’s Power People für zwölf Finalteilnehmer, darunter Nina Sicher. Bis Mitte März läuft nun das Voting im Internet.

Die 29-Jährige freut sich riesig auf München. Bei der Handwerksmesse werden sich alle Finalisten auf der Bühne präsentieren und, wo gewünscht, auch Fragen der Jury beantworten. Wer am Ende Miss und Mister Handwerk wird, darüber entscheidet zu einem Drittel das Internet-Voting, zu jeweils einem Drittel das Publikum und die Fachjury in München.

Wie auch immer der Wettbewerb ausfällt: Nina Sicher hat ein klares Ziel vor Augen. Die Schornsteinfegermeisterin möchte in Zukunft einen eigenen Kehrbezirk, sich weiterhin in der Gewerkschaft engagieren und fortbilden. „Meine Vorbereitung auf die Selbstständigkeit läuft schon“, fügt die Altgesellin der Oldenburger Innung selbstbewusst hinzu. Sie begleitet die Gesellenprüfungen von der Arbeitnehmerseite aus.

Geboren in Bremerhaven und seit ihrem fünften Lebensjahr in Twistringen, hatte Nina die Grundschule am Markt besucht, in Vechta die Liebfrauenschule, 2009 ihr Abitur in Syke gebaut und danach ein Freiwilliges Soziales Jahr im Kinderhospiz Löwenherz absolviert. 2013 schaffte sie bei Schornsteinfegermeister Maic Wetzel in Sulingen die beste Gesellenprüfung in der Handwerkskammer Hannover.

Die abwechslungsreiche Arbeit vom Keller bis zum Dach begeistert sie nachwievor – vom Schornstein bis hin zu Lüftungs- sowie Feuerungsanlagen für Gas und Ölheizungen, aber auch Feuerstätten wie Kamine. Im Betrieb Peter Rose in Delmenhorst bereitete sich die Gesellin auf die Meisterprüfung vor. 2016 schloss sie mit der Note 2 ab. „Anfangs musste ich mir mein Ansehen erkämpfen und die Kundschaft von meiner Kompetenz überzeugen.“ Seitdem steigt sie den Delmenhorstern gern aufs Dach.

www.germanyspowerpeople.de