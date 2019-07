Vorwurf: Polizist beleidigt und Mittelfinger gezeigt

AUS DEM AMTSGERICHT Verwarnung und Geldstrafe unter Vorbehalt für Angeklagten / Aussage gegen Aussage

Twistringen - Von Dieter Niederheide. Bis zum Prozessende hat ein Angeklagter im Syker Gerichtssaal abgestritten, einen Polizeibeamten beleidigt sowie ihm den ausgestreckten Mittelfinger gezeigt zu haben. Der Strafrichter hielt ihn jedoch für überführt, genau das in der Nacht des 2. Dezember vorigen Jahres vor einer Gaststätte in Twistringen getan zu haben. Er sprach eine Verwarnung und eine Geldstrafe in Höhe von 1200 Euro unter Vorbehalt aus.