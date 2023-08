Begeisterung auf den ersten Blick: Die Vorbereitungen für das Steller Erntefest laufen

Die Familie Halboth mit Freunden ist in diesem Jahr zum ersten Mal beim Umzug dabei. Für die Truppe steht der Spaß im Vordergrund. © TIMMERMANN

Familie Halboth erlebte 2022 erstmals den Steller Ernteumzug – und macht jetzt selber mit. Die Vorbereitungen laufen.

Stelle – Mottos werden herausgesucht, Kostüme zusammengestellt und Anhänger erscheinen im neuen, etwas anderen Glanz. Das Erntefest in Stelle steht vor der Tür – und somit auch eine Menge an Vorbereitungen für den traditionellen Umzug durchs Dorf. Dieses Jahr das erste Mal dabei ist Familie Halboth mit Freunden. Erst seit drei Jahren wohnen sie in Stelle. Im vergangenen Jahr haben sie den Umzug erstmals miterleben dürfen. Sofort war ihnen klar: Da machen wir nächstes Jahr auch mit!

Ideen für ein Motto hatte die Gruppe bisher viele, doch für welche sie sich letztlich entschieden haben, verraten sie noch nicht. Das Geheimnis wird erst gelüftet, wenn alle Teilnehmer am Samstag, 2. September, um 14.30 Uhr in Bokelskamp zur Aufstellung für die Parade eintrudeln.

Für den Umzug ist keine Anmeldung erforderlich, jeder kann mitmachen und dazu kommen. „Die Teilnahme ist unkompliziert und jeder ist erwünscht“, freut sich Wilfried Halboth, Vater und Kopf der ganzen Truppe.

Impression aus dem vergangenen Jahr. Damals war die Familie Halboth beim Umzug nur zu Gast. Dieses Jahr wird sie selber mitmachen. ARCHIVBILD: NÖLKER © Privat

Wie jedes Jahr gibt es schließlich nicht nur geschmückte Wagen, sondern auch Fuß oder Fahrrad Gruppen, die den Umzug begleiten. Das findet die Einsteiger-Familie besonders gut: „Man muss nicht unbedingt einen großen Trecker oder Anhänger besitzen, um dabei zu sein.“

Inspirieren ließ die Familie sich bei ihrem Motto durch das Fashingsfest in Karlsruhe. „Bei uns gab es kein Erntedankfest. Generell gab es weniger Landwirtschaft und auch kaum Feste“, erinnerte sich Simone Halboth zurück. Bis 2020 lebte die sechsköpfige Familie noch im Schwarzwald. „Da wir noch Anfänger sind, haben wir noch nicht so viel Erfahrungen“, erzählte Shanice Halboth. Doch das allerwichtigste für die Truppe ist der Spaß.

Steller Erntefest: Dabei sein ist alles.

Dabei sein ist alles, damit sind sich alle einig. Während der Vorbereitungen wird viel gekichert, vor allem bei der Anprobe der Kostüme. Es gibt keinen festen Plan, wie die Gruppe vorgehen möchte, sie basteln einfach drauf los. Sei es mal zwischendurch in der Küche oder im Garten, wer Ideen hat, bringt sie ein. Alleine bei der Betrachtung von Trecker und Anhänger kommen der Gruppe so viele Visionen in den Kopf, wie sie ihr Motto auf vier Räder bringen. Nicht nur bei der Mottowahl sind den Teilnehmern keine Grenzen gesetzt, sondern auch bei der Straßengestaltung. Je bunter, desto besser.

Um 15 Uhr startet der Umzug und um 16:15 Uhr ist die Kranzniederlegung beim Steller Denkmal. Im Anschluss geht es weiter zum Festzelt, in dem DJ Baloo die Party anheizt. Auf dem Dorfplatz am Göpel gibt es Essen und Getränke, sowie eine Hüpfburg für die Kleinsten. Der Spielmannszug Scharrendorf und Abbenhausen begleiten den Umzug mit Musik. Die diesjährige Erntekönigin ist Mary Putjenter. Zu ihrem Prinzgemahl sie ihren Mann Hermann Putjenter erkoren. Mit in der Kutsche werden außerdem als Ehrendamen ihre Töchter Ines Schüring und Ilona Sieg sitzen.

Am Sonntag, 3. September, beginnt das Programm um 11 Uhr mit der Erntedankmesse und einem anschließenden Frühschoppen. Der Schießsport- und Heimatverein Stelle freut sich auf eine große Teilnehmerzahl und umwerfend geschmückte Wagen und Straßen.