Vom Zufall vor dem Krieg gerettet - jetzt hilft sie bei der Caritas

Von: Katharina Schmidt

Dolmetscherin Elena Popova. © Alexsandra Sydorova

Dolmetscherin Elena Popova kam als Urlauberin nach Deutschland. Ein Zufall verhinderte, dass sie am Tag des Kriegsbeginns zurück nach Kiew fliegt.

Twistringen – Am 24. Februar schlugen frühmorgens in der Ukraine die ersten Raketen ein. Elena Popova wäre ein paar Stunden vorher in Kiew gelandet, hätte sie ihren Flug zuvor nicht umgebucht, um ihren Urlaub in Deutschland um ein paar Tage zu verlängern. „Ich muss wirklich einen sehr guten Schutzengel haben“, sagt sie und hält kurz inne. „Ich wäre mitten in den Krieg geflogen.“

Aufwachen zu 50 verpassten Anrufen aus der Familie

Stattdessen wachte sie um fünf Uhr morgens mit 50 verpassten Anrufen auf dem Handy auf. Sofort rief sie ihre Familie zurück, die zu jenem Zeitpunkt in einem Keller in ihrer Heimatstadt Nikolajew saß. „Im Hintergrund habe ich die Raketeneinschläge gehört“, erinnert sich Elena Popova. Nikolajew liegt in der Südukraine, ganz in der Nähe des Schwarzen Meeres.

Der Krieg wütet seit Monaten. Elena Popova ist in Deutschland geblieben und hat eine Bleibe in der Gemeinde Weyhe gefunden. Anfangs wandte sie sich selbst hilfesuchend an die Migrationsberatung der Caritas an der Steller Straße in Twistringen. Inzwischen gehört sie dort zum Team und hilft anderen. Als Dolmetscherin ist sie ein wichtiges Bindeglied zwischen den ukrainischen Flüchtlingen und Behörden oder Ärzten. Außerdem unterstützt sie unter anderem das Begegnungs-Café im Twistringer Pfarrzentrum.

Ukrainerin spricht fünf Sprachen

Die 38-Jährige ist bilingual mit Russisch und Ukrainisch aufgewachsen. In der Schule lernte sie Englisch, für Auslandsaufenthalte brachte sie sich außerdem Polnisch und Deutsch bei. Studiert hat sie allerdings etwas ganz anderes als Sprachen: Rechtswissenschaft und Kriminalistik.

In Deutschland war Elena Popova zum ersten Mal im Jahr 2006, als Au-pair in der Wedemark. „Damals konnte ich zwei Worte: Tschüss und Hallo“, erzählt sie schmunzelnd. Dank ihrer Gastfamilie, einem Integrationskurs und ihrem Talent für Sprachen änderte sich das schnell. Im Anschluss an die Zeit in der Wedemark vertiefte die Ukrainerin ihre Deutschkenntnisse während eines Freiwilligen Sozialen Jahres bei der Diakonie Hannover. Daran schloss sich 2008/2009 ein weiterer Au-pair-Job in Österreich an.

All ihre Sprachkenntnisse bringt sie nun bei der Bewältigung der aktuellen Flüchtlingssituation ein. Als Dolmetscherin hilft Elena Popova oft in Situationen weiter, in denen Übersetzungs-Apps scheitern. Etwa bei Arztbesuchen. Oder bei der Übersetzung von Behördenbriefen und anderem verklausuliertem Papierkram.

„Wenn die Briefe ein bisschen einfacher erfasst werden könnten, wäre das für die Ukrainer sehr hilfreich“, sagt sie. Eine wahre Papierflut habe es gegeben, nachdem im Juni gesetzlich festgelegt worden sei, dass ukrainische Flüchtlinge nicht mehr Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bekommen, sondern an das Jobcenter angegliedert werden.

Elena Popova hilft ihren Landesleuten als Teammitglied bei der Migrationsberatung der Caritas

Elena Popova kann sich gut in das Behördendeutsch reinfuchsen. Bis 2013 hat sie in der Ukraine für das dortige Sozialamt gearbeitet. Bevor der Krieg alles auf dem Kopf stellte und sie nicht mehr in ihr altes Leben zurück konnte, arbeitete sie in einem Krankenhaus, in dem sie Patientenakten digitalisierte.

Dass sie die momentan so wichtigen Sprachen beherrscht, hat sich schnell rumgesprochen. Was jedoch nicht geht: Sie kann nicht einfach für andere Menschen aus der Ukraine bei den Deutschen Behörden anrufen und sich Details erfragen, um Sachverhalte zu klären – Datenschutz. Zunächst bräuchte sie eine Vollmacht, was noch mehr Bürokratie mit sich ziehen würde. Umso besser sei, sagt sie, dass es Hilfsangebote wie die Migrationsberatung der Caritas gebe.

Ihre Familie hat in Tschechien Zuflucht gefunden, viele Bekannte und Freunde sind weit verstreut. Wie ihre Zukunft aussehen wird, weiß Elena Popova noch nicht. Momentan weiß sie abends nicht mal, ob ihre Wohnung in der Ukraine am nächsten Morgen noch stehen wird.