In vollem Galopp in die neue Saison

Twistringen – Eine außergewöhnliche Ausstellung präsentiert das Twistringer Museum der Strohverarbeitung in Kooperation mit dem Kulturkreis der Stadt Twistringen im Frühjahr dieses Jahres. Unter dem Titel „Pferde, Pferde, Pferde“ zeigt die in Polen geborene, nun in Weyhe lebende Malerin, Grafikerin und Fotografin Joanna Chlebowska-Krause rund 30 ihrer faszinierenden Werke. Ihre Arbeiten umfassen verschiedene Techniken wie Bleistift, Aquarell und Öl und reichen vom Realismus bis zum Abstraktismus.

„Das Pferd ist meine Leidenschaft, die ich glücklicherweise mit der Kunst und der Poesie in Einklang bringen kann,“ so die Künstlerin. „Niedersachsen, das Land der Pferdeliebhaber, aber auch die polnische Geschichte und Tradition und meine eigenen, klassischen Pferde – dies alles versuche ich, in meinen Werken zu vereinen – bestätigen und zeigen, dass man auch weit weg von der Heimat Polen zur Quelle der Pferdeheimat zurückkehren kann, um voller Wehmut die Erfüllung zu suchen“, wird sie in einer Pressemitteilung zitiert. Die außergewöhnlichen Werke der Künstlerin finden sich inzwischen auf der ganzen Welt, zum Beispiel in Polen, Deutschland, Frankreich, Spanien, Ecuador, USA und Australien.

„Umso mehr ist es uns eine Freude, diese Sonderausstellung in den Räumen unseres Strohmuseums in der Zeit vom 7. April bis einschließlich 1. Mai zeigen zu können“, so Heinrich Brinkmann, Vorsitzender des Vereins Museum der Strohverarbeitung.

Die Bilder dürften nicht nur erwachsene Besucher faszinieren, auch kleine Pferdeliebhaber werden begeistert sein, heißt es.

Die Vernissage der Sonderausstellung ist am Sonntag, 7. April, um 14 Uhr im Ausstellungsraum des Twistringer Strohmuseums, Kapellenweg 2. Sowohl die Künstlerin als auch die Organisatorin Karin Menk werden anwesend sein, um die Gäste zu begrüßen.

An den folgenden Wochenenden – ausgeschlossen sind Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag – können Gäste die Dauerausstellung des Museums sowie die Sonderausstellung jeweils von 14 bis 17.30 Uhr besuchen. Zusätzlich bietet das Museumsteam an den geöffneten Sonntagen und auch dem 1. Maifeiertag Kaffee und Kuchen auf der Museumsdiele an.

Mehr Infos

Telefon 04243/ 4492,www.strohmuseum.de