Voba-Bilanz

Bilanzsumme: 1,169 Milliarden Euro (plus 4,7 Prozent).

Kundenkredite: 852 Mio. (plus 3,4 %); Kunden: 46 750 (plus 540); Kundeneinlagen: 823 Mio. (plus 5,7 %); Mitglieder 19 022 (+299) – und im Jubiläumsjahr 2019: 1188 neue Mitglieder zum 31. Oktober. Twistringen: 12049 Kunden, 5439 Mitglieder, 27 Beschäftigte, 160 Millionen Euro Kundenkredite, 176 Millionen an Kundeneinlagen.

Heiligenloh: 2689 Kunden, 1286 Mitglieder, sieben Beschäftigte, 52 Millionen Euro an Kundenkrediten und 52 Millionen Euro an Kundeneinlagen.

Ausblick Volksbank Vechta gesamt 2019: weiter steigendes Geschäftsvolumen, Zuwachs auch bei Krediten und Einlagen, Stärkung des Eigenkapitals, unverändert gute Bilanzstruktur.