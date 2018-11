Die Vision: Fossilienzentrum an der Ziegelei

Voraussetzungen wie in Gram

Martin Lütjen zeigt kleine Fundstücke aus Gram.

Twistringen - Von Theo Wilke. Der Heimat- und Bürgerverein in Twistringen hat eine Vision: den Ausbau der Fossiliensuche in den kommenden Jahren zu einer attraktiven Tongruben-Sammelstelle an der Alten Ziegelei, etwa für Hobby-Forscher und Studenten, insbesondere auch für Familien mit Kindern und Schulklassen. „Geologisch gesehen, ist die Lage von Gram vergleichbar mit der von Twistringen und besitzt ähnliche Fossilien aus dem Miozän – vor 5 bis 24 Millionen Jahren“, betont Vereins-Beisitzer Martin Lütjen.