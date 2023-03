Co-Working in der Alten Ziegelei Twistringen: Vereinsgründung geplant

Von: Katharina Schmidt

Teilen

Die Tunnelofenhalle der alten Ziegelei in Twistringen. Hier könnte ein Co-Working-Space entstehen. Rechts im Bild ist die Mauer des meterlangen Tunnelofens zu sehen. © Markus Schroeder

In der Alten Ziegelei in Twistringen soll ein Co-Working-Space entstehen. Zu diesem Zweck will sich ein Verein gründen. Weitere Mitstreiter sind willkommen.

Twistringen – Der Tunnelofen ist längst erloschen. Mehr als 30 Jahre ist es her, dass in der ehemaligen Ziegelei Sunder in Twistringen die letzten Ziegel gebrannt wurden. Und doch – oder vielleicht gerade deswegen – ist die von hohen Stahlträgern gestützte Tunnelofenhalle ein faszinierender Ort. Ein Ort der Arbeit. Künftig soll dort wieder gearbeitet werden. Allerdings auf eine ganz andere Art und Weise als damals.

Eine Gruppe aus Twistringen will in der Industriehalle der Alten Ziegelei einen Co-Working-Space schaffen. Sie plant, zu diesem Zweck einen Verein zu gründen. Weitere Mitstreiter sind willkommen.

Das Wort Co-Working-Space bezeichnet einen Ort, an dem Menschen aus verschiedenen Firmen, Branchen und Gewerken mit- und nebeneinander arbeiten. Ein gängiges Modell ist zum Beispiel, dass sie sich Arbeitsplätze stunden-, tages- oder monatsweise anmieten. Ein Co-Working-Space ist eine Art Gemeinschaftsbüro, wobei der Fokus nicht zwangsläufig nur auf typische Bürojobs gelegt werden muss. In der Ziegelei wären neben Schreibtisch-Arbeitsplätzen auch Lagerräume für Handwerker oder eine gemeinschaftlich genutzte Werkstatt denkbar.

Die Industriehalle von außen. Sie liegt umgeben von Natur. © Alte Ziegelei

Sieben Leute braucht es, um einen Verein zu gründen. So viele Menschen haben sich bereits zusammengefunden, fest entschlossen, die Vision vom Co-Working-Space zu realisieren.

Co-Working in Twistringen: Vernetzung und Gemeinschaft

Eine davon ist Annika Schmidt, die in Twistringen die Werbeagentur „einfallsreich“ gegründet hat. Das Konzept des Co-Workings hat sie in Hamburg und Oldenburg kennen und lieben gelernt. Sie kann in ihrem Job von zu Hause aus arbeiten, es bringt ihr zufolge aber viele Vorteile mit sich, „einfach mal raus zu kommen“. Nicht zuletzt könnten sich Menschen in Co-Working-Spaces vernetzen.

Das Miteinander ist dem Verein in spe sehr wichtig. Es sollen nicht nur Arbeitsräume entstehen, sondern eine Gemeinschaft.

Es gibt verschiedene Ideen, wie der Co-Working-Space konkret aussehen könnte. An Platz mangelt es in der ehemaligen Tunnelofenhalle, die zuletzt voller historischer Dreschmaschinen stand, auf jeden Fall nicht. Damit wäre man auch schon bei einer der größten Herausforderungen: in der riesigen, zugigen Halle warme Arbeitsplätze schaffen. Eine mögliche Lösung könnten einzeln beheizbare Container sein, die man in die Halle stellt. Solche Container gibt es in den verschiedensten, teils sehr komfortablen Ausführungen. „Im Sommer könnte man auch Container nach draußen stellen“, überlegt Simone Moschüring, die zu den neuen Eigentümern der Ziegelei gehört und ebenfalls Feuer und Flamme für das Projekt ist.

Ihr und dem Rest der Gruppe schweben außerdem Räume für Besprechungen und Seminare vor. Jessica Chojnacki, eine weitere Mitstreiterin, kann sich auch vorstellen, Workshops für kreative Projekte mit Trockenblumen zu geben. Sie ist zudem als Grafikdesignerin und Fotografin tätig – Jobs, in denen es sich gut aus einem Co-Working-Space heraus arbeiten lässt.

Voller Ideen für den Co-Working-Space: (v.l.) Jessica Chojnacki, Simone Moschüring und Annika Schmidt stehen oben auf dem alten Tunnelofen. © Schmidt

Bei all den modernen Ideen soll der Charme der alten Tunnelofenhalle, die direkt an einer von Bäumen gesäumten Grünfläche liegt, beibehalten werden.

Vielleicht könnten Firmen später irgendwann Mitarbeiterworkshops anbieten, mit der Möglichkeit, zwischendurch die Natur zu genießen oder einen Blick in die Fossiliengrube nebenan zu werfen? Und vielleicht könnte ein Café auf dem alten Industrieensemble entstehen?

Hoffnung auf Fördergelder für Co-Working an der Alten Ziegelei in Twistringen

Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, dem Geldbeutel schon. Auf langfristige Sicht soll sich der Co-Working-Space selber tragen. Für den Anfang hofft die Gruppe, die den modernen Arbeitsort aufbauen will, auf Fördergelder aus dem Topf des EU-Programms „Leader“. Als „Win-Region“ können die Gemeinden Bruchhausen-Vilsen, Syke und Twistringen in den Jahren bis 2027 insgesamt rund zwei Millionen Fördergelder im Rahmen dieses Programms einwerben. Für Vereine liegt der maximale Förderbetrag bei 150 000 Euro.

Kontakt: Wer sich vorstellen kann, Mitglied im Verein zu werden, den Aufbau des Co-Working-Space zu unterstützen und/oder dort Büroflächen anzumieten, kann sich gerne unter folgender E-Mail-Adresse melden: coworking@ziegelei-twistringen.com