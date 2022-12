Vier Twistringer nehmen an Rallye teil und sammeln Spenden für Kitas

Von: Sabine Nölker

Teilen

Die vier Freunde Alexander Zimmer (v.l.), Jan Rost, David Bavendiek und Bjarne Schütte vor ihrem 20 Jahre alten Ford Transit. © Nölker

„Wenn einer eine Reise tut, kann er auch Gutes tun.“ So oder so ähnlich dachten die „Zwei Malocher und zwei Drehstuhlpiloten“ aus Twistringen, als sie sich für „The European 5000“ anmeldeten. Am Ende kamen 2 532,79 Euro zusammen, die sie an ihre ehemaligen Kitas in Marhorst und Heiligenloh feierlich überreichten.

Twistringen – „Die Vorbereitungen im Vorfeld waren umfangreich, aber es hat sich sehr gelohnt und wir haben viele tolle, neue Menschen kennengelernt“, sagt David Bavendiek.

Die Freunde Bjarne Schütte, Alex Zimmer, Jan Rost und David Bavendiek kennen sich schon seit Kindertagen. Abenteuerlustig waren sie bereits damals, und das sollte sich auch nicht ändern. Als sie sich entschieden, an der Rallye durch zehn europäische Länder teilzunehmen, galt es auch ein paar grundsätzliche Regeln umzusetzen. Eine war, dass nur Teams starten dürfen, deren Auto mindestens 20 Jahre alt ist.

„Wir kauften uns gemeinsam einen Ford Transit und möbelten ihn gemeinsam auf“, erinnert sich Bjarne Schütte.

Die zweite Voraussetzung war, 500 Euro für ein großartiges Charity-Projekt zu sammeln und zu spenden. Dies entweder an ein ausgewähltes Projekt des Veranstalters oder aber an ein frei gewähltes, das den Teilnehmern am Herzen liegt.

„Die Spendengelder mussten wir ab dem Zeitpunkt der Anmeldung bis zum Ende der Rallye gesammelt haben“, erzählt der Versicherungskaufmann. Schnell war sich das Quartett einig, sich selber einen Nutznießer auszusuchen. „Da erinnerten wir uns, wie schön es in unseren Kitas in Heiligenloh und Marhorst war und entschieden, für diese beiden Einrichtungen Geld zu sammeln.“

Spendenübergabe in der Kita St. Marien: David Bavendiek (v.l.), Ute Lange, Doreen Huntemann und Bjarne Schütte. © Sabine Nölker

Bereits eine Stunde nach der Veröffentlichung auf Social Media, waren die ersten 600 Euro an Spenden eingegangen. Am Ende waren es 2 532,79 Euro. Die Kosten für den selbst entworfenen Flyer und alles andere, übernahmen die vier Freunde zu 100 Prozent selber.

Start der Reise war in Salzburg, Ziel war Brüssel. „Über 5000 Kilometer in 14 Tagen durch zehn Länder wurde für uns zu einem unvergesslichen Erlebnis“, sind sich die vier jungen Männer einig.

Die Strecke führte durch die Alpen, entlang der Cote D´Azur, nach Barcelona, durch die Pyrenäen, entlang der Atlantikküste durch Frankreich bis nach Brüssel. „Gerade in den Bergen zog unser Ford nicht gerade so an, wie wir es uns gewünscht hätten“, erzählt Schütte lachend. Gemeinsam mit 196 anderen Teams bewältigten sie die Strecke. Weitere 762 Teams fuhren nur bis zur Cote D´Azur. Vor allem die Teamabende seien unvergesslich. „Wir haben Leute aus der ganzen Welt kennengelernt.“

Erlebnisse werden in den sozialen Medien geteilt

Natürlich posteten sie täglich ihre Erlebnisse auf Instagram, um die Spendenfreude weiter anzuregen.

„Es war auch kein entspannter Urlaub“, so die Meinung der Rallyefahrer. Morgens um 6 Uhr aufstehen, Zelte abbauen, einpacken, frühstücken und los. Zehn bis zwölf Stunden teils anstrengende Etappen absolvieren, „das war nicht ohne!“. Für Jan Rost entstand so ein neues Lebensmotto: „Einfach mal machen, denn bei dieser Aktion hat es sich auf jeden Fall ausgezahlt. Diese Erfahrungen kann einem keiner mehr nehmen.“ Alexander Zimmer fügt hinzu: „Mich freut es sehr, so viel von Europa gesehen zu haben und gleichzeitig den Kindern eine Freude zu machen.“

In der Woche vor Weihnachten erfolgte dann die Spendenübergabe an Doreen Huntemann, Kita-Leiterin von St. Marien Marhorst sowie Ute Lange, die als Vertretung der Kita-Leiterin vom Kita Lollypop aus Heiligenloh gekommen war. Völlig überrascht nahmen sie die Spendenschecks von Bjarne Schütte und David Bavendiek entgegen. „Wir sind selber überrascht gewesen, wie viel Geld zusammengekommen ist“, so Bavendiek.

Kinder der Kitas freuen sich über die Spenden

Die Kinder von St. Marien zeigten sich erfreut, als es hieß, dass davon das Projekt „Miet ein Huhn“ umgesetzt sowie ein Holz-Voltigier-Pferd angeschafft werden soll. „Wenn dann noch Geld übrig ist, fließt es in Materialien und Ausstattung für unseren neuen Kreativraum“, so Huntemann.

Auch in Heiligenloh soll das Projekt „Miet ein Huhn“ in die zweite Runde gehen. „Es hat letztes Jahr allen so gefallen, dass wir dies im Frühjahr nochmals machen werden“, so Lange.

Außerdem wird der Besuch der Pappen-Elli, die mit ihrem Figurentheater schon oft die Mädchen und Jungen begeistert hat, wiederholt. „Ganz herzlichen Dank für eure Mühen und die wunderschönen Spenden, auch im Namen der Kinder und Eltern“, so die Damen einstimmig.

Die vier Überbringer möchten sich hingegen bei allen Spendern bedanken. „Einfach klasse“, sind sich alle am Ende einig. .