Die Vielfalt alter Haustierrassen

Twistringen - Von Heiner Büntemeyer. Für ihren Kükenmarkt hatten sich die Twistringer Geflügelzüchter wieder etwas Besonderes einfallen lassen: Uwe und Marcel Welz aus Drentwede hatten direkt neben dem Eingang einen „Endbrüter“ aufgestellt, in dem angebrütete Eier in einem 37 Grad warmen und von allen Seiten einsehbaren Brutraum lagen, aus denen wenig später die Küken schlüpfen. Viele kleine Küken wuselten schon darin herum, die sich aus den zerbrochenen Eierschalen befreit hatten.

Davor hatten die Organisatoren in langer Reihe 21 Bildtafeln aufgestellt, die für jeden Tag den Brutfortschritt im Ei zeigen, bevor das Küken nach 21 Tagen schlüpft. Die Kinder im Drentweder Kindergarten können sich schon freuen, denn dieses Anschauungsobjekt wird in den nächsten Tagen in ihrem Kindergarten aufgestellt.

Natürlich war dieser Endbrüter ständig von Besuchern umlagert, darunter zahlreichen Kinder, die gleich nebenan die vielen etwa drei Tage alten Küken betrachteten, die unter der Wärmelampe in den Hobelspänen umherwuselten. In anderen Ausstellungskäfigen drängten sich ebenfalls die kleinen Küken unter der Wärmelampe. Einen hübschen Anblick boten die „Vorwerk“-Küken, die eng aneinandergeschmiegt mit ihrem flauschigen dunklen Federkleid einen dichten schwarzen Untergrund bildeten, aus denen sie ihre winzigen braunen Köpfchen heraus reckten.

Ein anderer Anlaufpunkt waren die „Chabos“ von Udo Ahlers. Er hatte zwei Glucken mitgebracht, die jeweils elf kleine Küken ausgebrütet hatten und die ihre kleine Familie in der unruhigen und etwas lauten Umgebung betreuten.

„Dass Geflügelhalter ihre Glucken wieder brüten lassen, ist ein wenig in Mode gekommen“, berichtete Manfred Feldmann. Bei ihm haben Glucken sogar schon Warzenenten ausgebrütet. „Die haben vielleicht gestaunt, als ihre Entenküken plötzlich im Wasser schwammen“, lacht er.

Wenn es während des Marktes ungewöhnlich laut wurde, dann waren daran die Perlhühner schuld. Sie waren ständig in Bewegung, beobachteten ihre Umgebung und die Insassen in den benachbarten Käfigen und kommentierten lauthals jede Beobachtung. Kein Wunder, dass Perlhühner als ganz ausgezeichnete Wächtertiere beliebt sind. „Es heißt, dass es dort, wo Perlhühner gehalten werden, keine Ratten gibt“, berichtete Lars Klamor aus Stemwede, der auch „Moderne englische Zwergkämpfer“ im Angebot hat. Trotz ihres kriegerischen Namens gelten diese langbeinigen Hühner als ungemein zutraulich und neugierig, weshalb sie besonders bei Kinder beliebt sind.

Außer Geflügel boten Züchter in der Schützenhalle auch Kaninchen und Ziervögel an, doch die Umsätze hielten sich in Grenzen, wie es hieß. Trotzdem kommen sie immer wieder gerne zum Kükenmarkt. „Da ist auch etwas Gaudi dabei und außerdem bietet sich hier eine gute Gelegenheit, sich mit anderen Züchtern auszutauschen“, erklärt Lars Klamor.

Für den Vorsitzenden Stefan Siegmann erfüllt dieser nicht alltägliche Markt auch die Aufgabe, Menschen, die kein Geflügel züchten und insbesondere Kindern die Geflügelzucht nahe zu bringen und ihnen einen Einblick in die Vielfalt der alten Haustierrassen zu bieten.