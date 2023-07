Viele Mitmachangebote in der Bücherei in Twistringen

Von: Charlotte Wolframm

Zwölf Mädels rollten ihre Yogamatten in der Bücherei aus und lernten Achtsamkeit. © Charlotte Wolframm

Die Aktion „Julius“ steht für „Jugend liest und schreibt“. In der Twistringer Bücherei werden unter dieser Überschrift viele Mitmachaktionen angeboten

Twistringen – Zwölf Mädchen, die in der Twistringer Stadtbücherei ihre Matten ausrollen und Yoga machen – das geht nicht? Und ob! Jedenfalls dann, wenn der Julius-Club läuft. Julius, das steht für „Jugend liest und schreibt“ – und macht eben noch viel mehr während der Sommerferien. Kürzlich stand Yoga auf dem Programm.

Rund ums Buch dreht sich das Projekt der VGH-Stiftung und der Büchereizentrale Niedersachsen. 2007 fand der erste Julius-Club statt, die Twistringer Stadtbücherei hat zum zweiten Mal teilgenommen. Das Prinzip: Kinder zwischen elf und 14 Jahren können sich zum Club anmelden und sich mit ihrer Julius-Clubkarte exklusiv neue Bücher ausleihen, die speziell für das Projekt ausgewählt wurden. Ganz unterschiedliche Literatur ist dabei – von Romanen über Sachbücher bis hin zu Comics. Wer am Ende des Zeitraums zwei Bücher gelesen und kurz bewertet hat, bekommt das Julius-Diplom – bei fünf Büchern das Julius-Viellese-Diplom. Die Auftaktveranstaltung fand am 23. Juni statt, bis zum Abschlusstag am 18. August gibt es wöchentlich ein, manchmal auch zwei Angebote. Denn neben dem exklusiven Zugriff auf neue Bücher gehören eben auch wechselnde Programmpunkte zum Projekt.

Kinder stärken, ein gutes Gefühl zu bekommen

Nun war das „Yoga Quatsch Kids“. Referentin Tanja Mairhofer hatte zwei ihrer Bücher im Gepäck – das „Super-Buch“ und „Yoga Quatsch Kids“. Mit beiden Titeln sollen Kinder gestärkt werden, ein gutes Gefühl bekommen, „merken, dass sie gut genug sind“, sagt die Autorin und Kinder-Yoga-Lehrerin, die viele Kinder bestens aus der Kika-„Sendung mit dem Elefanten“ kennen. Achtsamkeit und Yoga, diese beiden für Kinder eher starren Begriffe füllte sie anschaulich mit Leben. „Immer wieder die Dinge achtsam machen“, das sei wichtig – aber wie das geht? Das merkten die Mädels, als sie sich mit geschlossenen Augen vorstellten, über einen Markt zu gehen, eine Zitrone in die Hand zu nehmen, sie zu riechen, aufzuschneiden, ein Stück in den Mund zu nehmen – „Was passiert jetzt?“, fragte Tanja Mairhofer? „Der Mund verzieht sich“, staunte eines der Mädchen. Und genau das, erklärt die Referentin, ist die Achtsamkeitsübung: „Wir sagen unserem Körper, dass es uns gut geht – und der glaubt das!“

Dann begab sie sich mit den Mädchen auf Weltreise – in die Wälder Finnlands, zu den Walen vor Grönland, zu den Ponys auf Island. Dabei waren Bäume, Tiere und Fortbewegungsmittel Yoga-Übungen, die die Kinder so spielerisch lernten. Wichtigste Botschaft dabei: Es ist nicht wichtig, was die anderen machen oder wie sauber eine Übung ausgeführt wird, wichtig ist, bei sich zu sein.

Nun waren bei diesem Angebot nur Mädchen dabei – das lag vielleicht am Programmpunkt. Doch die weiteren Aktionen, zum Teil mit externen Referenten, zum Teil von Bücherei-Mitarbeitern selbst durchgeführt, bieten für viele Geschmäcker das Richtige.

Weitere Aktionen von Werwolf bis Duftakademie

Am 4. Juli um 16 Uhr steht das offene Clubtreffen zum Thema „Speed Dating und Werwolf“ an, am 11. Juli um 11 Uhr ist das Thema „Escape Room“, am 18. Juli um 16 Uhr gibt es beim Clubtreffen einen Spiele-Design-Workshop, eine Woche später ist wieder Clubtreffen, am 5. August, 10 Uhr, gibt es einen Minecraft-Workshop. Das Thema „Wir bauen die Bücherei unserer Träume“ – passt ja zu den aktuellen Plänen. Am 8. August um 16 Uhr ist das Thema „Duftakademie“, am 15. August, 16 Uhr, „Werwolf und Eis“, am 18. August um 17 Uhr ist die Abschlussveranstaltung.

„Wer mitmachen möchte, kann jederzeit einsteigen“, wirbt Büchereileiterin Antje Miebach. „Es ist einfach toll, wie die Kinder über Bücher sprechen, sich gegenseitig empfehlen und über die Aktionen Bücher auch von einer anderen Seite entdecken.“

Zwei Bücher sollten gelesen und bewertet werden – „es gibt auch Comics“, beruhigt Miebach die Interessierten, die von dicken Wälzern eher abgeschreckt werden. Auch Bücher in einfacher Sprache sind dabei – denn Literatur ist für jeden geeignet, genau wie Yoga.