Viele Hände schmieden Tisch des Herrn

Twistringen - Von Sabine Nölker. Nach Monaten der Vorbereitung startete am Samstag mit großem Erfolg das ökumenische Schmiedeprojekt der Twistringer Kirchengemeinden St. Anna und Martin-Luther: „Am Tisch des Herrn sind alle willkommen“. Bis zum kommenden Freitag fertigen unter anderem Kinder, Jugendliche und Erwachsene unter Anleitung von Schmiedekünstler Andreas Rimkus Kreuze für den Tisch des Herrn.

„Ich habe hier das Sagen, denn ich habe den Hut auf“, begrüßte eine strahlende Christina Ernst die Besucher an der Martin-Luther-Kirche. Die ehemalige Pastorin der evangelischen Kirchengemeinde hatte gemeinsam mit Freundin Birgit Hosselmann, Pastoralreferentin der St.-Anna-Kirche, dieses Projekt ins Leben gerufen. Mit einem Team aus beiden Gemeinden sammelten sie Spenden und stellten ein buntes Rahmenprogramm für die Aktionswoche auf. Für den Samstag gab es keine Anmeldungen. Dafür kamen den Tag über jedoch so viele Menschen zur mobilen Schmiede an der Martin-Luther-Kirche, nahmen Hammer und Zange in die Hand, sodass am Abend mehr als 30 Kreuze auf dem Tisch des Herrn Platz fanden.

Eine Freizeit-Schmiedin war die achtjährige Tabassom. Zunächst ein wenig ängstlich, stellte sie mit dem Schmiedekünstler ein Kreuz her, das oben in ein Herz endete. „Das ist so schön, kann ich mir noch eines für zu Hause machen?“, fragte Tabassom. Sie konnte – wie alle, die sich das wünschten.

+ Die ersten Knotenkreuze. © Nölker

Während auf der Rasenfläche das Feuer qualmte, die Hämmer geschwungen wurden und die einzigartigen Kreuze entstanden, lief im Gemeindehaus ein Trommel-Workshop. Elf Frauen und ein Junge begannen erst zögerlich, dann immer sicherer zu trommeln. Schließlich hatten sie zwei Lieder einstudiert, die am Sonntagmorgen den Gottesdienst musikalisch umrahmten.

Der Bremer Knotenkünstler Joachim Fischer fertigte am ersten Tag ein Kreuz aus Knoten, das in zwei Hälften geteilt wird und dabei ein eigenes Kreuz ergibt. Diese beiden Hälften finden ab sofort in den Kirchen St. Anna und Martin-Luther ihren Platz und sollen bei ökumenischen Projekten wieder zusammengeführt werden.

Am Abend des ersten Tages fanden sich rund 50 Menschen zum Singen am Lagerfeuer ein. „Ein schöner Abschluss“, so Christian Masurenko, einer der drei Twuster Engel.

Heute ist Ruhetag. Am Dienstag geht es mit einer öffentliche Probe des Blasorchesters weiter. Bereits ab 19 Uhr bietet das Orgateam Salate und Gegrilltes an, die Probe beginnt um 20 Uhr. Von Mittwoch bis Freitag stehen jeweils ab 9 Uhr die Schmiedearbeiten auf dem Programm. Mittags werden alle mit Essen versorgt, nachmittags gibt es Kaffee und Kuchen.

Mehr Infos und Fotos

www.tisch-des-herrn.de