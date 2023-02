Viel Lob für „Der Tyrann“ der St.-Anna-Komödianten

Von: Sabine Nölker

Turbulent geht es im Büro des Bürgermeisters zu. © Nölker

Die St.-Anna-Komödianten feiern erfolgreiche Premiere nach nur drei Monaten Vorbereitung. Für die übrigens Vorstellungen gibt es nur noch wenige Karten.

Twistringen – Premiere feierte am Samstag die Komödie „Der Tyrann“ von Bernd Gombold. Das Stück stand schon lange auf der Wunschliste der St.-Anna-Komödianten. Nach nur dreimonatiger Probenzeit hob sich das erste Mal der Vorhang. Und von der ersten Minute an sorgte das Stück mit viel Humor, Witz und unerwarteten Wendungen für Begeisterung bei den Gästen.

Ein tolles Bühnenbild sorgte für den ersten Szenenapplaus, dem noch zahlreiche weitere folgen sollten. Mit viel Fleiß und einer Portion Liebe zum Theater hatten die St.-Anna-Komödianten die Bühne in ein Bürgermeister-Büro verwandelt, dessen zwei Türen vor allem von Reinigungskraft Rosalinde (Franka Bergmann) häufig genutzt wurden. Bernhard Beuke, der den Tyrannen und Bürgermeister Albert Babel hervorragend in Szene setzte, hatte den längsten Text lernen müssen. Doch der saß – auch wenn Komparsin und Regisseurin Rita Beuke das eine oder andere Mal unterstützen musste. „Eine bessere Besetzung für diese Rolle hätte es nicht geben können“, lobte eine Zuschauerin in der Pause, als sie für Getränke am Stand des Merlin-Teams anstand.

Überhaupt sparten die Zuschauer nicht mit Lob. „Das beste Stück, das ich je gesehen habe“, lobte jemand. Andere sagten: „Die Akteure sind noch besser als vor der Corona-Pause“ und „Was für tolle Leistungen“.

Laienschauspieler gehen in ihren Rollen auf

Der Inhalt des Stücks ist schnell erzählt: Es handelt von einem Bürgermeister, der alle tyrannisiert und die Gemeindekasse für seine Zwecke ausnutzt. Weiter geht es um eine Sprechanlage, die für den absoluten Kick des Stücks sorgt, und um Frauen, die zeigen, zu was sie fähig sind, wenn man sie herausfordert. Die Laienschauspieler scheuen vor nichts zurück und gehen in ihren Rollen absolut auf.

Da es noch sechs Vorstellungen geben wird, soll an dieser Stelle nicht viel mehr verraten werden. Aber man kann durchaus erwähnen, das neben Bergmann und Beuke auch Maike Lachmann als Bürgermeistertochter Lisa, Andrea Funke als Tyrannen-Ehefrau Erna, Heiner Meyer und Matthias Funke als beste Freunde und Gemeinderatsmitglieder Eugen Schäufele und Fritz Hoßbein und nicht zuletzt Steffen Thamm als Peter Bacher für so manche Überraschung sorgen und ihre Rollen nicht nur textlich, sondern auch mit Mimik und Gestik hervorragend spielen.

Auch jene St.-Anna-Komödianten, die in diesem Stück nicht auf der Bühne stehen, sind unverzichtbar. Anke Lührsen, Doris Piening, Edda Grewe und Ilona Küpker halfen nicht nur fleißig vor, während und nach den Vorstellungen, sie freuten sich auch, das Stück aus Zuschauersicht verfolgen zu können. Für die Maske war das Team um Friseurmeisterin Antje Gade zuständig.

Im Salon Gade gibt es auch noch einige wenige Karten für je acht Euro.