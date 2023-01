VHS in Twistringen: Norddeutsche Antipasti, Yoga, Klimaschutz und mehr

Von: Katharina Schmidt

VHS-Arbeitsstellenleiterin Martina Westermann mit dem neuen Programmheft. © Schmidt

VHS-Arbeitsstellenleiterin Martina Westermann präsentiert ein abwechslungsreiches Programm mit rund 50 Kursangeboten in Twistringen.

Twistringen – Yoga auf einem Balanceboard machen? Eine Sprache lernen? Die Kochkünste verfeinern? Sich über Klimaschutz schlaumachen? Oder endlich mal beim Doppelkopf auftrumpfen? Dieses und vieles mehr ermöglicht das Programm der Volkshochschule (VHS) für das Frühjahr und den Sommer 2023. Das wartet in Twistringen mit rund 50 verschiedenen Kursangeboten auf.

Kochkurse an neuer Location: „Ein absoluter Traum“

„Wir haben viel Neues“, kündigt die VHS-Arbeitsstellenleiterin Martina Westermann an. Besonders freut sie sich, dass die Kochkurse nun im neuen Erweiterungsbau der Haupt- und Realschule stattfinden können. Die Küche dort sei für die VHS „ein absoluter Traum“, schwärmt sie. „Es ist alles da, was wir brauchen und uns jahrelang gewünscht haben. Die Dozenten sind total begeistert.“

Zu den Dozenten im Bereich Kochen und Ernährung zählt jetzt auch Twistringens ehemalige Erste Stadträtin Birgit Klingbeil. Sie bietet neben Kochworkshops, zum Beispiel rund um „Norddeutsche Antipasti“ (22. Juni) oder gesunde Snacks (8. Juni), folgende Vorträge zum Thema Ernährung an: „Essen gegen das Vergessen! Demenz is(s)t anders!“ (3. Mai) und „happy food – happy life! Wie man mit gesunder Ernährung seine Familie wirklich überzeugt“ (19. April).

Weitere Kochkurse der VHS drehen sich um die Sonnenküche Siziliens (7. Juni), raffinierte Frühlingsgerichte (26. April), die französische Küche (8. Februar) oder die Kombination der europäischen und asiatischen Küche (8. März).

Einen Vortrag zum Thema „Essen mit Genuss – auch im Alter“ bieten die VHS, der Seniorenbeirat, die Seniorenbeauftragte der Stadt und die Verbraucherzentrale gemeinsam am 12. April an.

Thema Gesundheit steht wieder im Fokus

Darüber hinaus finden sich weitere Vorträge im Programm, zum Beispiel zum Thema Lipödem (15. März) und zur Meridian-Energie-Technik, bei der es darum geht, Phobien und Ängste in den Griff zu kriegen (11. Mai).

Bei Rückenschmerzen, Nackenverspannungen und Kniebeschwerden soll hingegen die Magnet-Resonanz-Stimulation helfen können. Ein Vortrag darüber steht für den 20. April im Programmheft. Weitere Vorträge handeln über Demenz (15. März), Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und Betreuungsverfügung (1. März) sowie das Testament (15. März).

Neu sind noch die Kurse „Verschiedene Naturheilverfahren bei Tieren kennenlernen“ (3. Mai) und „Sterbebegleitung bei unseren Haustieren“ (10. Mai).

Stichwort Klima und Energie: In Kooperation mit der Stadt Twistringen plant die VHS im Rathaus eine Infoveranstaltung über die zukünftige Energieversorgung: Welche Rolle spielen Windkraft und Sonne? Wie wird Strom künftig transportiert und verteilt? Welche Rolle spielt der Verkehrs- und Wärmesektor? (7. März).

Alle sprechen vom Verlust der Artenvielfalt. Bei der Veranstaltung „Naturnahe Gartengestaltung wirkt Wunder“ in Kooperation mit der Agendagruppe Stadtentwicklung und der Klimafachgruppe Twistringen wird gezeigt, dass der naturnahe Garten ein wichtiges Ökosystem ist (22. März). „Es entstehen ja immer mehr Steingärten“, sagt Westermann. Der Kurs richte sich an alle, die ihren Garten neu anlegen und dabei der Natur etwas Gutes tun wollen.

Premiere: Fitnessyoga mit dem Balanceboard

Im sportlichen Bereich stehen bei der VHS diverse Yogakurse an, neu ist zum Beispiel Triyoga, eine sehr junge Form des Yoga mit fließenden Bewegungen, ähnlich einem meditativen Tanz (ab 14. Februar). Erstmals im Programmheft steht auch Fitnessyoga mit dem Balanceboard (ab 19. April). Die Boards stellt die VHS.

Die Sprachkurse in diesem Semester starten zum Teil schon Anfang Februar, wer dabei sein will, sollte sich also bald anmelden. „Wir haben Englisch, Französisch und Spanisch“, berichtet Martina Westermann.

Und sonst so? Da gibt es zum Beispiel noch die Doppelkopfkurse. Wer als Neuling einsteigen will: Am Montag, 13. Februar, beginnt ein Anfängerkurs. Für Fortgeschrittene gibt es einen Aufbaukurs und Übungsabende.

Kinder können sich bei diversen Acrylmal-Kursen kreativ ausleben. Ein Kurs mit Acrylfarben für Erwachsene, der allerdings nicht im Programmheft steht, beginnt am Dienstag, 21. Februar, um 19 Uhr bei der VHS an der Brunnenstraße und erstreckt sich über neun Übungstage.

Die Fotografin Linda Peinemann bietet wieder einen Fotografiekurs an (ab 5. Juni). Außerdem gibt es einen neuen Nähkurs für Einsteiger und leicht Fortgeschrittene (ab 18. April). Wer lieber stricken will: Das Strickcafé läuft auch in diesem Semester weiter.

Wer vor Kurzem ein Smartphone gekriegt hat und nun nicht weiß, wie es damit weitergeht, für den könnte sich der Kurs eignen „Smartphone – Wat nu?“ (8. Februar).

Infos und Anmeldung

Die VHS-Programmhefte mit detaillierten Infos über die Veranstaltungszeiten und -orte liegen vielerorts aus. Außerdem gibt es das Programm und Anmeldemöglichkeiten online unter www.vhs-diepholz.de. Anmeldungen sind auch telefonisch bei der VHS möglich unter der Nummer 04242/976 4444.