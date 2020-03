Versteigerung, Ausstellung und Sponsorenlauf

50 Jahre Grundschule Heiligenloh / Großes Fest am 10. Juli / Projektwoche im Vorfeld

+ Die Grundschule Heiligenloh feiert dieses Jahr ihr 50-Jähriges. Foto: Theo Wilke

Heiligenloh – Vor 25 Jahren gab es schon einmal eine Jubiläumsfeier an der Grundschule in Heiligenloh. Nun ist es wieder soweit: In diesem Jahr befindet sich die Schule 50 Jahre an ihrem Standort an der Schulstraße.