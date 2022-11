Andreas Siegmann vom SV Mörsen-Scharrendorf ist ein Vereinsheld

Von: Katharina Schmidt

Applaudiert für seinen Verein: Andreas Siegmann. © Privat

Andreas Siegmann vom SV Mörsen-Scharrendorf wurde vom Kreissportbund ausgezeichnet. Er ist nun offiziell ein Vereinsheld.

Mörsen – Montag, 21 Uhr, im Vereinsheim des SV Mörsen-Scharrendorf. Der Vorstand des Sportvereins tauscht sich aus. Eine normale Sitzung. Zumindest denkt der erste Vorsitzende Andreas Siegmann das – nichts ahnend, dass draußen mehr als zwei Dutzend Spieler der Herrenmannschaften lauern, um ihn zu überraschen.

Plötzlich geht die Tür auf. Die Fußballer stürmen herein. Mit Trillerpfeifen, Konfettikanonen und einem Banner, auf dem steht: „Danke für dein Engagement!“ Zusammen mit dem Kreissportbund Diepholz wollen sie Siegmann auszeichnen. Als Vereinshelden.

Vereinshelden Vereinshelden ist eine Aktion des Landessportbund Niedersachsen. Auf der Internetseite des Kreissportbund Diepholz heißt es dazu: „Ein intaktes Vereinsleben, ein Leben in Gemeinschaft ist für viele Menschen ein wichtiger Bestandteil. Doch selten wird hinterfragt, wie der Verein „um die Ecke“ sein Überleben sichert. Oft wird er von wenigen tatkräftigen Menschen getragen, immer bereit das Letzte zu geben. Diese engagierten Personen arbeiten für den Verein aus Überzeugung, aus Leidenschaft und Verbundenheit. Sie brauchen nicht viel – doch Wertschätzung für die Arbeit nach „Feierabend“ haben sie allemal verdient!“

Leicht verdutzt schaut sich der Vorsitzende um. „Was ist hier denn los?“ Dann breitet sich ein Lächeln auf seinem Gesicht aus. „Ihr seid doch des Wahnsinns!“ Siegmann applaudiert für die Überraschungsgäste. Dabei ist er es, dem an diesem Abend Anerkennung gebührt.

Dietmar Wessels, Vize-Chef des SV Mörsen-Scharrendorf, ergreift das Wort. „Sonst bist du immer derjenige, der Vereinsmitglieder ehrt. Heute bist du mal dran“, sagt er zu Siegmann. „Ohne dich würde nichts gehen!“ Selbst wenn es um vermeintliche Kleinigkeiten gehe, zum Beispiel darum, den Rasen zu mähen oder den Platz abzukreiden – „du bist immer da.“

Ein Mann für alle Fälle also. Andreas Siegmann war schon als Kind fußballbegeistert durch und durch. Seine Laufbahn als Spieler und Trainer startete er beim TSV Drentwede, ehe er in den 1980er-Jahren nach Mörsen wechselte. Am 1. Juni 1984 trat er offiziell in den Mörsener Verein ein. Erst trainierte er die Jugend, später dann Herrenmannschaften.

Seit 38 Jahren ist er im Verein. Seit 33 Jahren leitet er die Fußballsparte. Seit 26 Jahren ist er erster Vorsitzender.

Andreas Siegmann, der in Twistringen wohnt und im Postdienst arbeitet, hat schon etliche Turniere organisiert. Außerdem begleitet er die ersten Herren seit vielen Jahren. Unter Kickern ist er bekannt wie ein bunter Hund.

Großes Aufgebot: Zahlreiche Vereinsmitglieder sind zur Ehrung ins Vereinsheim des SV Mörsen-Scharrendorf gekommen. © Schmidt

Vera Tebelmann, Geschäftsführerin des Kreissportbundes Diepholz, überreicht Siegmann die Vereinsheld-Urkunde. „Du bist ,der Kümmerer‘, habe ich mir sagen lassen“, erzählt sie. Jemand, der anpacke, sich aber nicht in den Vordergrund stelle. „Von deinem Engagement können sich andere eine Scheibe abschneiden.“

Als Geschäftsführerin des Kreissportbundes hat Vera Tebelmann schon den einen oder anderen Vereinshelden ausgezeichnet – „so ein großes Aufgebot wie hier hatten wir noch nie“, sagt sie. Die Überraschung eingefädelt hat Petra Grewe, Übungsleiterin und Spartenleiterin Gymnastik beim SV Mörsen-Scharrendorf.

Ohne ein gutes Team geht es nicht

Siegmann betont immer wieder, wie wichtig es sei, ein gutes Team um sich zu haben. „Wenn ich meine Mannschaft nicht hätte.... Tausend Dank an alle – und an meine Liebste, an Daniela!“ Sie würde immer zu hundert Prozent hinter ihm stehen.

„Mir macht es ungemein Spaß“, sagt Siegmann über sein Engagement. Besonders wichtig ist ihm ein respektvolles Miteinander. „Das ist das oberste Gebot.“ Es sei wichtig, dem Gegenüber zuzuhören. Man müsse die Meinung nicht teilen, aber man müsse zuhören.

Kaum kehrt nach dem Trubel wieder Ruhe ins Vereinsheim ein, lenkt Siegmann den Fokus wieder von sich auf das Vereinswohl. Mit der Geschäftsführerin des Kreissportbundes redet er über Fördermöglichkeiten, um dem Verein weiter voranzubringen.

Vera Tebelmann überreicht die Urkunde. © Privat