Fortsetzung folgt: Verein will das Twistringer Kino übernehmen

Von: Katharina Schmidt

Teilen

Der neue Vorstand des Vereins Filmtheater Twistringen. © Schmidt

Ein Verein will das Twistringer Kino übernehmen - und somit am Leben erhalten.

Twistringen – Rund drei Monate nach seiner Gründung hat der Verein Filmtheater Twistringen eine tiefgreifende Entscheidung gefällt: Er will das Twistringer Kino an der Bahnhofstraße übernehmen. Dabei erhält er Starthilfe in Form von Spenden und einer Bürgschaft der Stadt.

Wie berichtet, hatte der bisherige Inhaber Holger Glandorf angesichts gestiegener Kosten angekündigt, das Kino nicht weiter zu betreiben. Er will raus aus der Nummer – und zwar schon zum Monatsende. Dann läuft der Pachtvertrag für den Gebäudeteil, in dem sich das Kino befindet, aus. Binnen weniger Tage musste der Verein entscheiden, ob er Glandorf die Kinoausstattung für 10 000 Euro abkaufen und den Pachtvertrag selber verlängern will. Kurzum: Ob das Kino eine Zukunft hat oder der Vorhang für immer fällt.

Bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung im Gasthaus Zur Börse stimmten alle anwesenden Mitglieder – rund 35 an der Zahl – der Übernahme des Kinobetriebs und einer entsprechenden Satzungsänderung zu. Erste Zweifel verblassten schnell, als der Vereinsvorstand seine in kürzester Zeit ausgetüftelten Ideen, Pläne und Kostenrechnungen präsentierte.

Stadt hilft mit Bürgschaft

Um das Kinoinventar zu übernehmen, hat der Verein noch Geld aus einer Spende, die im Rahmen des Schützenfestes zusammengekommen ist, in der Kasse. Die Twistringer Volksbank steuert weitere 2000 Euro bei. „Den restlichen Teil nehmen wir als Bürgschaft von der Stadt, sodass der Verein Luft hat zum atmen“, erklärte Bürgermeister Jens Bley bei der Versammlung. Er hat mehrere Hebel in Bewegung gesetzt, um dem Verein zu helfen – „ohne ihn wäre das alles hoffnungslos schiefgegangen“, sagte Olaf Beuermann, Vorsitzender des Kinovereins, verbunden mit einem dicken Dankeschön.

Neben der einmaligen Summe für das Inventar fallen laut Kalkulationen des Vereins monatlich rund 1 800 bis 2 100 Euro für den Betrieb des Kinos an. Darin eingerechnet sind neben der Pacht unter anderem die Kosten für Strom, Heizung, Gema, Wasser und eine Registrierkasse sowie eine Grundgebühr für den Filmverleiher.

Auf der anderen Seite stehen die erwarteten Einnahmen aus dem Verkauf von Tickets, Popcorn, Getränken und Kinowerbung. Unterm Strich kommt der Verein zu dem Schluss: Er kann es schaffen. Er kann das Kino ohne Verluste betreiben, zumal im Gegensatz zu dem bisherigen gewerblichen Betrieb die Personalkosten wegfallen würden. Der Verein will den Laden mit eigener Manpower ehrenamtlich am Laufen halten – und hofft auf weitere Helfer, die ein oder zwei Mal im Monat Zeit hätten, sich hinter den Kinotresen zu stellen.

Ein bisschen Kopfschmerzen bereitete dem Vorstand vor der Sitzung noch der Umstand, dass er nicht nur Geld für das Kinoinventar braucht, um loslegen zu können – sondern zum Beispiel auch für Vorabzahlungen an die Filmverleiher

Spontane Spenden

„Wie viel bräuchtet ihr denn, um ruhig schlafen zu können?“, erkundigte sich Beate Gehrken vom Gasthaus Zur Börse. Rund 2000 Euro, lautete die Antwort. Die Wirtin überlegte nicht lange: „Die geb ich. Die überweise ich euch. Dann habt ihr ein Puffer.“ Kurze Stille, ungläubige Blicke, gefolgt von kräftigem Applaus – und der nächsten Spendenzusage: 1000 Euro von Kraftfutter Meyer. „Jetzt hab’ ich gleich Tränen in den Augen“, sagte Olaf Beuermann und bedankte sich für die Unterstützung und den Rückhalt.

Der Verein plant, die Ticketpreise in Zukunft etwas zu senken, in der Hoffnung, dass sich zum Beispiel mehr Familien guten Gewissens einen Kinobesuch leisten können – und dass so vielleicht die eine oder andere Popcorntüte mehr über den Tresen geht.

Per Stimmkarte entscheiden die Mitglieder über die Zukunft des Kinos. © Privat

Auch sonst wird sich im Cinema einiges ändern. „Kino mit Blockbuster zum Bundesstart kann es hier nicht mehr geben“, verdeutlichte Olaf Beuermann. Und begründete: Der Verein müsste die Filme im Anschluss wochenlang zeigen, „der Filmverleih ist da knallhart“. Das würde das Kino, das nur einen Saal hat, blockieren. „Man kann auch mal einen Blockbuster einbringen, aber nicht in der ersten Kinostartwoche.“

Das Twistringer Kino soll eher ein Nischenkino werden, ähnlich wie in Syke. Die Zahlen der vergangenen Monate deuten darauf hin, dass dies genau der richtige Weg sein könnte. Bei Veranstaltungen abseits des bundesweiten Kinoprogramms war der Twistringer Kinosaal oft deutlich voller als sonst.

Und wenn die Rettung des Kinos doch scheitert? Wenn nicht genug Besucher kommen? Dann kann der Pachtvertrag, der eine Laufzeit von fünf Jahren hat, mit einer dreimonatigen Frist gekündigt werden.

Der Verein hat aber ganz andere Pläne. In den kommenden Wochen bleibt das Kino zu, damit die Mitglieder alles auf Vordermann bringen und das Kino, so Beuermann, „im alten Glanz präsentieren“ können. Die Ehrenamtlichen versuchen, bis Halloween wieder aufzumachen. Für das schaurige Fest ist eine Film-Nacht mit Gruselfilmen geplant.

Während der Versammlung gab es auch personelle Veränderungen im Verein. Michael Link und Marcus Lemke sind beide inzwischen nicht mehr Teil des Vorstands. Volker Arnkens übernimmt den Posten des zweiten Vorsitzenden, André Diekmann ist neuer Pressewart. Da mit der Übernahme des Kinos viele finanzielle Aufgaben hinzukommen, gibt es jetzt einen zweiten Kassenwart, Matthias Drees. Neue Beisitzer sind Klaus-Peter Pöschl und Michelle Anais Mickoleit. Ebenfalls neu ist der Posten des Gerätewarts, den Jonas Meyer übernimmt. Holger Glandorf, bisher Beisitzer, wurde einstimmig rausgewählt.