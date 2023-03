Verein Kurt holt Yared Dibaba nach Twistringen

Von: Katharina Schmidt

Freuen sich auf das Hofkonzert in Stiens Scheune: die Kurtis sowie Marco und Sina Stiens. © Schmidt

Der Kulturverein Kurt plant für die kommenden Monate abwechslungsreiche Veranstaltungen in Twistringen. Mit dabei: Plattgold, Hauke Kranz und Yared Dibaba.

Twistringen – Rustikal in einer Scheune, im Hochzeitswald unter freiem Himmel oder ganz klassisch im Rathaus: Der Verein Kultur und Unterhaltung Raum Twistringen (Kurt) plant für die kommenden Monate abwechslungsreiche Konzerte an den verschiedensten Orten.

Hofkonzert mit Plattgold bei Stiens

„Unsere Saison startet mit einem wunderbaren Hofkonzert“, sagt Sabine Nölker vom Vorstandsteam. In der Scheune auf dem Hof Stiens in Stelle, Buchenweg 10, singt das Duo Plattgold am 1. April Oldies, traditionelle Lieder, eigene Kompositionen – un alls up platt. Aus dem „Englishman in New York“ von Sting wird da kurzerhand „een Landei in Berlin“. Passend zur Scheunenatomsphäre können die Zuhörer an dem Samstag unter anderem auf Strohballen und Bänken Platz nehmen. Vor der Scheune werden Zelte stehen, sodass die Besucher des Hofkonzerts den Frühlingsabend auch draußen genießen können. Es gibt Getränke und Gegrilltes. Das Konzert beginnt um 19 Uhr.

Karten kosten im Vorverkauf zehn Euro und an der Abendkasse zwölf Euro. Sie sind bei Dauelsberg und beim Hofladen Stiens erhältlich. Die Preise seien bewusst günstig gehalten, erklärt Sabine Nölker. „Man merkt, dass Leute für Veranstaltungen weniger ausgeben“, sagt sie mit Blick auf die gestiegenen Lebenskosten.

Das Hofkonzert schließt direkt an das Frühlingserwachen auf dem Hof Stiens an. „Das passt natürlich 1A zusammen“, freut sich Marco Stiens. Beim Frühlingserwachen können die Besucher tagsüber zum Stöbern und Essen vorbeischauen, und es gibt eine Hüpfburg.

Klavierkonzert mit Hauke Kranz im Rathaus

In Twistringen gibt es laut den Aktiven von Kurt viele Liebhaber von Klaviermusik. Diese können sich auf einen Klavierabend mit der Tastenflüsterin Hauke Kranz freuen. Die Musikerin präsentiert am Dienstag, 21. April, um 20 Uhr im Twistringer Rathaus ihr drittes Album „Beyond Boundaries – jenseits aller Grenzen“. Laut einer Ankündigung von Kurt handelt es sich um „ein sehr persönliches, berührendes Konzert, das durch das virtuose Spiel und raffinierte Klanggestaltung die Zuhörer mit auf eine musikalische Seelenreise voller Kraft und Zärtlichkeit nimmt“.

Karten kosten im Vorverkauf zwölf Euro und an der Abendkasse 15 Euro.

Yared Dibaba und die Schlickrutscher im Hochzeitswald

„Ein Jahreshighlight“ ist laut Sabine Nölker das Konzert von Yared Dibaba und den Schlickrutschern am 9. Juni ab 19.30 Uhr im Twistringer Hochzeitswald. „Das ist ein großes Event, und wir hoffen auf viele Gäste, auch aus dem Umland“, so Nölker.

Yared Dibaba ist geboren in Oromia, Äthiopien, aufgewachsen im Oldenburger Land und sesshaft in Hamburg. Er spricht Plattdeutsch so fließend wie eine zweite Muttersprache. 2015 war er schon mal in Twistringen zu Gast, damals vor ausverkauftem Haus. Nun sind die Kurtis froh, dass er wieder nach Twistringen kommt.

Dibaba und die Schlickrutscher präsentieren plattdeutsche Shanties und Evergreens von der Waterkant neu verpackt. Sitzplätze sind bei dem Open-Air-Konzert vorhanden, die Zuhörer können sich aber auch gerne selbst Decken oder Stühle mitbringen. Neben Essen und den üblichen Kaltgetränken gibt es bei dem Konzert eine kleine Auswahl an Weinen von Beverino. Bei schlechtem Wetter wird die Veranstaltung ins Gymnasium verlegt. Auch die Moderation erfolgt auf Platt.

Der Kartenvorverkauf läuft bereits. Karten gibt es bei Dauelsberg und der Kreissparkasse für 23 Euro. Kinder und Jugendliche bekommen ermäßigte Karten. Karten können auch online unter info@kurt-ev.de zum Vorverkaufspreis reserviert und am 9. Juni an der Abendkasse abgeholt werden.