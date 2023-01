Veränderungen am Twistringer Bahnhof: Videoreisezentrum und mehr

Von: Katharina Schmidt

Der Bereich an der alten Rampe am Twistringer Bahnhof wird umgestaltet. Das neue Videoreisezentrum der Nordwestbahn steht bereits an Ort und Stelle. Fahrgästen können dort Tickets kaufen und sich beraten lassen. © KatharIna Schmidt

Am Bahnhof in Twistringen tut sich was: Dort gibt es ein neues Videoreisezentrum der Nordwestbahn. Darin ist es möglich, Fahrkarten zu kaufen und sich per Video beraten zu lassen. Um das Videoreisezentrum herum haben die Arbeiten für einen neuen begrünten Aufenthaltsbereich begonnen.

Twistringen – Am Twistringer Bahnhof soll ein begrünter Aufenthaltsbereich entstehen, mit Sitzgelegenheiten und einer digitalen Infotafel über die touristischen Angebote der Stadt. Von einer kleinen grünen Oase ist das Areal bei der alten Rampe momentan noch weit entfernt. Grau und matschig trifft es eher. Doch die Umgestaltungsarbeiten haben begonnen. Außerdem steht dort seit Kurzem ein neues Videoreisezentrum der Nordwestbahn.

In dem Videoreisezentrum – einer Kabine mit Ticketautomaten im Inneren – können Kunden Fahrkarten für den Nah- und Fernverkehr kaufen. Falls gewünscht, können sie sich dabei beraten lassen. „Dazu wird nach dem Drücken der entsprechenden Taste eine Videoverbindung zu unserem Kundencenter aufgebaut“, erklärt Benjamin Havermann, Leiter Kommunikation und Marketing bei der Nordwestbahn, auf Anfrage der Kreiszeitung.

Eine Art digitaler Bahnschalter also. Das Kundencenter ist auf diesem Wege montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr und Samstag von 9 bis 14 Uhr erreichbar.

Windgeschützt Tickets ziehen am Twistringer Bahnhof

Gerade bei Schmuddelwetter dürfte es von Vorteil sein, dass es nun am Twistringer Bahnhof auch möglich ist, sich Tickets geschützt vor Wind und Wetter zu ziehen.

Solche Videoreisezentren der Nordwestbahn sind seit Kurzem auch in Brake (Unterweser), Nordenham, Stubben, Bremen-Mahndorf und Langwedel zu finden. Für das Gebiet der Regio S-Bahn Bremen sind die Videoreisezentren laut Benjamin Havermann neu. „Unsere Kollegen der S-Bahn Hannover haben aber bereits seit Juni 2022 an diversen Standorten Videoreisezentren im Netz im Einsatz.“ Der Vertriebsdienstleister und das Kundencenter hätten darüber hinaus schon Erfahrung mit den Videoreisezentren im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr sammeln können.

Die geplanten Sitzgelegenheiten und die digitale Tourismus-Infotafel sollen dem Reisezentrum schon bald Gesellschaft leisten, ebenso wie ein Staudenbeet und eine bepflanzte Lärmschutzwand. Die von der Stadt Twistringen angestoßene Umgestaltung muss bis Ende März 2023 abgeschlossen sein. Das hängt mit Fördergeldern zusammen.

Förderprogramm Die Gestaltung der begrünten Verweilzone am Bahnhof wird im Rahmen des Programms „Perspektive Innenstadt“ mit EU-Mitteln gefördert. Gleiches gilt für die Umgestaltung des Centralplatzes in Twistringen. Auch dort hat sich bereits etwas getan. Eine niedrige Mauer mit Sitzgelegenheiten neben dem Tisch des Herren wurde zum Teil demontiert. Sie soll komplett weichen, um dem Platz an der Stelle einen offeneren Charakter zu verleihen. Insgesamt sollen drei Bereiche auf dem Centralplatz entstehen: ein Jugendbereich, ein Gastro- und Kulturbereich sowie ein Familienbereich.