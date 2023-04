Vandalismus im Waldkindergarten

Von: Katharina Schmidt

Trauriger Anblick. Die Unbekannten haben ein Bild der Verwüstung haben hinterlassen. © Kindergarten

Unbekannte hinterlassen eine Spur der Verwüstung. Es ist nicht das erste Mal, dass dort Randalierer das Domizil der Kinder kaputt machen.

Twistringen – Es scheint reine Zerstörungswut gewesen zu sein. Mehrere Vogelfutterspender, die Kinder selber gebaut haben, sind zerstört. Tische und Bänke wurden auseinandergehauen. Andere Möbel liegen umgeworfen auf dem Boden. Am Montagmorgen bot sich ein Bild der Verwüstung im Waldkindergarten der Lebenshilfe Syke in Twistringen.

Es ist nicht das erste Mal. Immer wieder hinterlassen Randalierer Spuren in dem Reich der Waldmäuse. Bei dem am Montag entdeckten Fall war der Schaden noch vergleichsweise gering. Im vergangenen Jahr wurde sogar in einen kleinen Schuppen eingebrochen, und auch am Bauwagen fanden sich damals Einbruchsspuren.

„Es ist so schade für die Kinder“, bedauert Dagmar Beuke-Pölking, Leiterin des Waldkindergartens.

Die Waldmäuse machen auf die Taten aufmerksam, in der Hoffnung, dass die Menschen aus Twist, die in dem Waldstück gerne spazieren gehen, aufmerksam sind, auf den Waldkindergarten achten und gegebenenfalls Bescheid geben, wenn sie etwas Verdächtiges sehen.