Twistringen – Kultur in vielfältiger Form wird im März in Twistringen geboten. Sechs Veranstaltungen warten auf die Gäste. Am Donnerstag um 19 Uhr laden Gleichstellungsbeauftragte Heike Harms und der Land-Frauenverein Frauen zum Weltfrauentag im Rathaus ein. Harms informiert über den Equal Pay Day (Tag für gleiche Bezahlung). Sybille Kynast bietet folkloristische Lieder, die seit ewigen Zeiten die Geschichten des Lebens über Liebe, Sehnsucht, Trauer und Leid erzählen. Der Eintritt ist frei, aber alle Teilnehmerinnen möchten einen kulinarischen Beitrag zum internationalen Büfett mitbringen.

Das Frühjahrskonzert des Twistringer Blasorchesters startet am kommenden Samstag im Hildegard-von-Bingen-Gymnasium unter dem Motto „Das klingende Märchenbuch“. Unter Leitung des Dirigenten Oscar Alemany Lopez wollen die Musiker ihr Publikum unter anderem mit Melodien zu den Märchen Rapunzel und die Bremer Stadtmusikanten, aber auch zu Pinocchio und Don Quijote verzaubern. Außerdem tritt das Nachwuchsorchester Lips & Sticks unter der Leitung von Susanne Milkus auf. Vor und nach der Veranstaltung sowie in der Pause stehen die Ehrenamtlichen mit Getränken bereit. Der Eintritt beträgt zehn Euro im Vorverkauf bei der Volksbank, Elektro Siemers und der Mühlenapotheke sowie zwölf Euro an der Abendkasse. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre haben kostenlosen Eintritt.

Das Urmel schlüpft aus dem Ei als Musical. Und zwar am kommenden Sonntag um 15 Uhr im Ratssaal. Das ist ganz sicher etwas völlig anderes, als man die Geschichte sonst kennt. Bei den „Complizen“ aus Hannover bildet zwar das Buch von Max Kruse die Basis, angereichert hat es das Ensemble mit eingängigen Musik-Kompositionen, die die charakterstarken Figuren präsentieren. Das sei weit mehr als ein Figurentheater, versprechen „Die Complizen“ und der Kulturkreis KURT als Veranstalter. Es geht auf die Insel Titiwu zum Urzeit-Urmel, dem verschrobenen Professor Habakuk Tibatong, der wider Willen mütterlichen Wutz und all den anderen mit ihren kurios herrlichen Sprachfehlern und Eigenheiten. „Dabei gibt es für die kleinen Zuschauer jede Menge zu lernen. Über echten Zusammenhalt, über Kommunikation und wie schön es ist, den Mut zu haben, anders zu sein“!, so die Complizen. Dieses nach eigener Aussage „wirrwarrwitzige Musical“ sei nicht nur für die Kinder eine tolle Aufführung. Karten gibt es im Vorverkauf bei Dauelsberg sowie im Bürgerservice und an der Tageskasse für fünf Euro für Kinder, und für sieben Euro für Erwachsene.

Das Frauen-Kulturfrühstück ist für viele Frauen ein Muss. Gleichstellungsbeauftragte und Land-Frauen laden für den 14. März von 9 bis 12 Uhr ins Rathaus ein. Zum Start in den Tag bereitet Anja Thiede ein regionales Frühstück. Danach stellt Heike Harms den Equal Pay Day vor, der in diesem Jahr auf den 17. März fällt. Harms macht auch auf die Ausstellung der Bassumer Künstlerin Rosi Messer aufmerksam, die ihre in Öl gemalten Bilder im Rathaus präsentiert. Es folgt mit Elise Plietsch, eine Gästeführerin aus Dötlingen, die das Thema „ungleiche Bezahlung von Frauen und Männern“ in ihrer besonderen Art und Weise kommentieren und viele Beispiele aus ihrem Umfeld nennen wird. Abschließend sorgt Naomi Mbiyeya für musikalische Unterhaltung während des Vormittags.

Mit „Darf’s ein bisschen Meer sein“ starten die Gästeführer am 19. März um 14.30 Uhr in die Saison. Nach einem kleinen Spaziergang vom Rathaus über den Bonnétable-Platz und durch den Hochzeitswald geht es in die Salzgrotte zum Entspannen. Anmeldungen bis einschließlich Freitag im Bürgerservice unter 04243/4130. Kosten pro Person: zwölf Euro.

Auch die Freunde der Alten Ziegelei starten in die neue Saison, und zwar mit „The Creapers“. Das Trio feiert sein 25-jähriges Bestehen. Schließlich gibt es am Sonntag, 22. März einen Bildervortrag von Linda Peinemann in der Stadtbücherei: „Eine Reise nach Machu Picchu“. sn