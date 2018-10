Untote streunen durch die Stadt

Zehnte Halloween-Auflage am 26. Oktober

+ Bei der Twistringer Halloween-Party kommen auch die Jüngsten auf ihre Kosten. - Foto: Nölker

TWISTRNGEN - Von Sabine Nölker. Die Nacht der Untoten rückt näher. Und damit auch die inzwischen zehnte Halloween-Nacht in der Twistringer Innenstadt. Am Freitag, 26. Oktober, streunen wieder viele Untote zwischen 18 und 22 Uhr durch die Stadt und fordern Süßes oder Saures. Dazu haben sich sowohl die Sambagruppe „Samba da Vida“ als auch die Feuerkünstler „Devilsfire“ angekündigt. Die Organisatoren sind für weitere Attraktionen und Aktionen offen. „Wer sich noch einbringen möchte, kann sich gerne an uns wenden“, so Britta Weymann. Angesprochen sind Geschäfte, die Gastronomie und Vereine mit aktiver Jugendarbeit.