Unsichere Zeiten für Sparer und Banker

Twistringen/Heiligenloh - Von Theo Wilke. „Es gibt große Herausforderungen in unsicheren Zeiten. US-Präsident Donald Trump möchte auf den eigenen Straßen keine deutschen Autos mehr sehen. Ich hoffe sehr, dass er das nicht – wie bei China – durchsetzt“, sorgt sich Dr. Martin Kühling.

Der Vorstand der Volksbank Vechta sprach auf dem Regionalforum in Drentwede (Filiale Heiligenloh) und in Twistringen die gegenwärtigen politischen Risiken an, blickte kritisch auf die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank, die nicht nur die Banken, sondern vor allem den privaten Sparer nachhaltig belaste. Andererseits: Die Volksbank steuere weiterhin auf Wachstumskurs.

Bei einer Bilanzsumme von rund 1,2 Milliarden Euro (plus 4,7 Prozent) und 201 Beschäftigten, darunter 19 Azubis, sowie 19 022 Mitgliedern (plus 299) sind 2018 „8 605 033 Euro an Kaufkraft durch Gehaltszahlungen an unsere Mitarbeiter geflossen“, betonte Kühling. Die Bank habe knapp 2,75 Millionen Euro an Steuern gezahlt, die Beschäftigten insgesamt fast 1,6 Millionen Euro. Die Mitglieder dürfen sich erneut über eine Dividende von sechs Prozent freuen. Dabei rutscht der Bilanzgewinn von 2,7 auf 2,6 Millionen Euro – und der fiel laut Vorstand „erwartungsgemäß minimal geringer“.

Gemeinsam mit seinem Vorstandskollegen Herbert Hermes äußerte sich Kühling zufrieden über das Geschäftsjahr 2018 in Heiligenloh und Twistringen. Vor insgesamt mehreren hundert Mitgliedern, Mitarbeitern und Vertretern des genossenschaftlichen Verbundes erinnerte Kühling an die Feier zum 125-Jährigen der Genossenschaftsbank im Mai und an die an eine Mitgliedergewinnung gekoppelte Jubiläumsaktion. Mehr als 125 000 Euro fließen als Spenden an Vereine und soziale Institutionen – davon allein gut 31 000 Euro in den Bereich Twistringen: anteilig an den Förderkreis des Schwimmparks, an den SV Mörsen-Scharrendorf und an den Förderverein der Grundschule Heiligenloh.

Als Verstärkung für das Volksbank-Team in Heiligenloh stellte Kühling Ina von Goebler vor, die in der Kundenberatung tätig sein wird.

Das Jahr 2019 steht auch im Zeichen der Wahl für das neue Vertretergremium der Volksbank Vechta. Der Vorstand appelliert an die Mitglieder, „von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen und damit bei der Zukunftsgestaltung der Volksbank Vechta aktiv mitzuwirken“.

Herbert Hermes verdeutlichte in Drentwede unter anderem die positive Entwicklung der Filiale Heiligenloh. Die Gesamtbilanzsumme der Volksbank Vechta stieg um 53 Millionen auf 1,2 Milliarden (+ 4,7 Prozent). Maßgeblicher Treiber dieses Wachstums sei das Kundengeschäft. Die Kundenkredite wuchsen um 28 auf 852 Millionen (+3,4 Prozent), die Kundeneinlagen kletterten um 43 auf 823 Millionen (+5,7 Prozent).

Wenngleich die Wachstumszahlen des Geschäftsgebietes Heiligenloh leicht unterhalb des Wachstums der Gesamtbank liegen, wies Hermes auf das hervorragend ausbalancierte Verhältnis von Kundeneinlagen und Kundenkrediten in der Volksbank Heiligenloh hin. Dies könne als „Sinnbild des genossenschaftlichen Kerngedankens“ verstanden werden. Die hohe Mitgliederquote für Heiligenloh und Umgebung könne mit gut 47 Prozent als Zielsetzung für die Gesamtbank dienen.

Im Twistringer Schulzentrum kam die Frage auf, ob es schon Fälle von Missbrauch beim Online-Banking gegeben habe. Darauf erklärte Vorstand Kühling unter anderem, dass „Schutzwälle“ halten. Es sei kein Fall aufgetreten, bei dem illegal Daten von Kunden missbräuchlich genutzt worden seien. Allerdings habe es einige Anrufe gegeben. Unbekannte hätten sich als Bankvertreter ausgegeben und, um angeblich Schaden von Kontoinhabern abzuwenden, die Geheimnummer (Tan) abgefragt.