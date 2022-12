Erste Ziegelei-Weihnacht und Weihnachtszauber in Marhorst gut besucht

Von: Sabine Nölker

Auch Basteln steht bei der Ziegelei-Weihnacht hoch im Kurs. © Privat

Bei der ersten Ziegelei-Weihnacht herrschte großer Andrang. Zufriedene Gesichter gab‘s auch beim Weihnachtszauber in Marhorst.

Twistringen/Marhorst – Die Adventszeit lockt allerorts mit Weihnachtsmärkten. Besonders beliebt sind dabei Heißgetränke, süße Waffeln und andere Köstlichkeiten. Erstmals richteten die neuen Besitzer der Ziegelei gemeinsam mit den Freunden der Alten Ziegelei die Ziegelei-Weihnacht aus und ahnten nicht, welche ein Besucherandrang auf sie zukommen sollte.

Und auch im beschaulichen Örtchen Marhorst hatte der Sportverein zum Marhorster Weihnachtszauber eingeladen und wurde am Ende nicht enttäuscht.

Es waren vor allem junge Familien, die das kinderfreundliche Angebot der Ziegelei-Weihnacht anlockte. Ein tolles Programm wartete auf die Mädchen und Jungen, das von einer Kinderdisco und dem Kinderschminken über den Besuch des Weihnachtsmannes bis zum Basteln und Stockbrotrösten reichte. Daneben boten einige Hobbykünstler in der Pressenhalle ihre Arbeiten an. Bilder, handgemachte Kekse und Pralinen sowie Schmuck und Holzarbeiten fanden ihre Abnehmer. Dort gab es auch hausgemachte Gemüsesuppe und Erbseneintopf sowie Galettes und Waffeln. Nebenan in der Hot Oven Area sorgten Thila & Jonas sowie Painters Garage für die musikalische Umrahmung.

„Unsere Idee ist voll aufgegangen“

Der Kinderchor der Grundschule Am Markt hatte ebenso seinen Auftritt, und draußen lockten viele wärmende Feuer die Kinder und Erwachsenen an. „Unsere Idee ist voll aufgegangen“, so Sebastian Moschüring. „Während die Kinder Tonfiguren und Vogelhäuser basteln, sich schminken lassen oder in der Disco tanzen, genießen die Eltern und Großeltern den Glühwein und das Ziegelbier.“

Gute Stimmung in Marhorst. © SABINE NÖLKER

Derweil füllten sich in Marhorst die Zelte und Plätze ebenso. Man kann sagen, dass das ganze Dorf zum Sportplatz pilgerte. Riesen-Fußball-Darts für die jüngeren Besucher sowie eine kleine Hobbykunstausstellung sorgten auch dort für Andrang. Von geploddeter Deko über Feuersteine und Taschen bis zu Fensterschmuck, Mützen und Schals gab es einiges zu bestaunen und zu kaufen. Die Sportlerinnen und Sportler des SV Marhorst servierten Glühwein, Kinderpunsch, Kaltgetränke sowie Knipp, Pommes und Bratwurst. „Aber das Wichtigste: hier treffen sich die Dorfbewohner, um gemeinsam zu klönen, zu feiern und Spaß zu haben“, erklärt Peter Tegeler, 1. Vorsitzender des Sportvereins.

Viele, die vorab bereits an der Ziegelei den Zauber der Vorweihnachtszeit genossen hatten, fanden sich auch in Marhorst ein. „Wir Jugendbetreuer von den befreundeten Vereinen sind heute hierher gewandert“, erklärt Jörg Brackland. „Einfach schön hier.“