Unser täglich Brot nicht für alle

Twistringen - Von Theo Wilke. Die Zahl der von Armut betroffenen Menschen nimmt weiter zu. Ehrenamtliche Helfer werden dringend gesucht, auch nach 15 Jahren. So lange gibt es bereits die Twistringer Tafel. Und seitdem dabei ist auch Brigitte Melle aus Heiligenloh. „Ich habe damals gar nicht daran gedacht, dass es die Tafel so lange geben würde“, sagt die 78-Jährige. Hermann Mecklenfeld (Caritas) und Ulrike Rehling-Laur hatten seinerzeit die Not der Menschen erkannt und die Tafel zunächst im Keller des alten Pfarrzentrums eröffnet.

Gunda und Rolf Siemers sowie Paul Wiese können sich gut daran erinnern. Sie haben die Entwicklung der Tafel, die heute mehr denn je gebraucht wird, ebenfalls von Beginn an hautnah miterlebt. Anfangs wurden 40 bis 50 Familien in Twistringen versorgt, inzwischen sind es rund 150 Familien. 2015 ist die Einrichtung für ihre herausragende ehrenamtliche Arbeit mit dem Twistringer Diamanten ausgezeichnet worden.

Für 2019 erfasste Rolf Siemers für die Statistik insgesamt 4 645 Haushalte, 8 249 Erwachsene und 4 379 Kinder – mit Bassum und Barnstorf kommt die Tafel auf 9 872 Haushalte, 16 486 Erwachsene und 8 006 Kinder.

In Twistringen dürfen die Bedürftigen sich jeweils dienstags beziehungsweise donnerstags mit Obst, Brot, Salaten, Konserven und mehr eindecken. Die Twistringer Tafel beliefert auch die Bassumer Tafel (seit 2009) und Barnstorf (seit 2017) mit Lebensmitteln. An fünf Tagen in der Woche sind die Twistringer Kühlfahrzeuge unterwegs, um die Lebensmittel einzusammeln.

Die gebürtige Hamburgerin Melle, die in ihrer ersten Heimat Suppenküchen kennenlernte, lebt seit 1993 in Heiligenloh. Sie zählt zu den ältesten Ehrenamtlichen, einige sind schon um die 80 Jahre alt und packen immer noch mit an. Jede Woche werden gut vier Stunden lang die Lebensmittel sortiert. „Das ist anstrengend. Ich bewundere alle, die mithelfen“, fügt Brigitte Melle hinzu. Sie sitzt am Tisch und erledigt die nötigen Schreibarbeiten. Insgesamt unterstützen 35 bis 40 Ehrenamtliche die Tafel. „Wir wünschen uns, dass es noch mehr werden“, betont Caritas-Geschäftsführerin Karin Kröger die Dringlichkeit.

Unterstützt wird das Team im Rahmen des „engagierten Ruhestands“, eines Programms für Beamte der Deutschen Telekom, Post und Postbank. Zwei Twistringer leisten nun 1000 Stunden ehrenamtlich. Mit dem Nachweis dürfen sie versorgungsabschlagsfrei ab vollendetem 55. Lebensjahr in den Ruhestand gehen. „Top-Leute“, lobt Paul Wiese.

„Die Atmosphäre in der Tafel ist sehr gut. Und wenn man sich die Helfer anschaut, wie lange sie schon dabei sind“, meint die Geschäftsführerin. Darauf Paul Wiese: „Man bekommt auch viel Dankbarkeit zurück.“ Daneben entwickelten sich sogar private Kontakte. Außerdem gebe es unter den Ehrenamtlichen auch einige Kunden der Tafel, die etwas tun möchten, statt zu Hause herumzusitzen. Nach dem Motto: Raus aus der Isolation. Wiese lobt auch, dass sich zahlreiche Menschen mit Migrationshintergrund engagieren.

Die Caritas-Geschäftsführerin freut sich auch über die Unterstützung der Einzelhändler. Ein großer Wohltäter sei Gemüse Meyer.

„In unserer täglichen Arbeit müssen wir immer wieder erleben, dass nicht alle ihr tägliches Brot haben, obwohl es Lebensmittel im Überfluss gibt. Von Bäckereien, Gemüsehändlern und Supermärkten erhält die Twistringer Tafel Lebensmittel, die nicht mehr verkauft werden“, so die Caritas.

Ohne solche Spenden, ohne Sponsoren und Ehrenamtlichen sei der Tafelbetrieb für die Ärmsten der Armen undenkbar, betont Karin Kröger. Sie erleichtern die Arbeit für alle, die mit einem Berechtigungsausweis in die Tafel am Osterkamp kommen: Arbeitslose, Grundsicherungsempfänger, Wohnungslose, Rentner, alleinerziehende Mütter oder Väter – und Menschen, die vorübergehend in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind.

Es gibt laut Wiese heute immer noch viele Ältere, denen es schwerfalle, die Hilfe der Tafel anzunehmen. Karin Kröger macht deutlich: „Wir geben keine Almosen. Jeder Bedürftige zahlt einen kleinen Betrag für den Einkauf.“

Dass der Tafel-Einsatz gut läuft, dafür sorgen neben den Ehrenamtlichen acht Menschen, die von der Arbeitsagentur aus aufgrund des Sozialgesetzbuches „Arbeitsgelegenheiten“ (auf 1,50-Euro-Basis) annehmen, um wieder auf dem ersten Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Fast alle Betroffenen kommen aus der Stadt Twistringen. Drei Helfer nutzen das seit Mai gestartete Angebot „Teilhabe am Arbeitsleben“.

Seit dem 1. September ist Bianca Iacovozzi die neue Koordinatorin der Tafel, deren halbe Stelle durch die Glücksspirale gefördert wird. Sie begleitet die Ehrenamtlichen und ist zuständig, wenn Menschen Sozialstunden leisten müssen.