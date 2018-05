Unser Dorf: Jury kommt am 11. Juni

Regionalen Vorentscheid

Heiligenloh - Das schönste Dorf im Landkreis Diepholz nimmt am regionalen Vorentscheid zum 26. Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ teil. Die Landeskommission wird zu Beginn ihrer dreitägigen Reise durch Niedersachsen zunächst am Montag, 11. Juni, um 10.30 Uhr an der Grundschule in Heiligenloh eintreffen. Dieser Termin ist Ortsbürgermeisterin Anke Borchers und Jürgen Heitböhn vom Verkehrs- und Verschönerungsverein schon mitgeteilt worden.