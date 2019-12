Auto fährt Schulkind an - Unbekannter flüchtet vom Unfallort

Ein zehn Jahre altes Schulkind ist bei einem Unfall in Twistringen (Landkreis Diepholz) verletzt worden. Der Autofahrer flüchtete von der Unfallstelle.

Twistringen - Der Unfall ereignete sich am Dienstag gegen 7.30 Uhr an der Vechtaer Straße in Twistringen. Das zehn Jahre alte Schulkind war mit dem Fahrrad auf dem Radweg in Richtung Innenstadt unterwegs.

Ein bislang unbekannter Autofahrer wollte in Höhe des Gymnasiums auf den Parkplatz fahren und übersah das Schulkind beim Abbiegen. Das Kind ist durch den Zusammenstoß verletzt und das Fahrrad beschädigt worden. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um das Mädchen zu kümmern, heißt es von der Polizei.

Wer Hinweise zur Identität des Autofahrers oder zum Unfallhergang geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Syke unter der Telefonnummer 04242/9690.