Unfall in Twistringen: Alkoholtest ergab gut zwei Promille

Bei einem Unfall auf der L341 in Twistringen waren die Fahrerin und ihr Hund eingeklemmt. Die Frau wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus geliefert. Ein Alkoholtest ergab mehr als zwei Promille.

Köbbinghausen - Ein Unfall ereignete sich am Samstag gegen 23.50 Uhr auf der Köbbinghäuser Straße (L 341).

Eine 49-Jährige aus Harpstedt befuhr zu diesem Zeitpunkt mit ihrem PKW die L 341 in Richtung Harpstedt. Hier kam sie in einem Linkskurvenverlauf nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand befindlichen Baum.

Die Fahrzeugführerin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Zudem stand die Fahrzeugführerin unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,03 Promille. Der Schaden wird auf 6000 Euro beziffert.