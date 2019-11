„Das Undenkbare ist möglich geworden“

+ Gedenken an die Pogromnacht von 1939 an der Bachstraße. Foto: Nölker

Twistringen - Von Sabine Nölker. Walter Silberberg, Hans Hurwitz und Ella Goldschmidt sind nur drei von 25 jüdischen Mitbürgern, die während des Zweiten Weltkriegs in den Konzentrationslagern der Nazis ums Leben kamen. 25 Namen von Twistringer Bürgern haben die Schülerinnen Neele und Joline am Montagabend am Gedenkstein an der Bachstraße vorgelesen. „Nie wieder!“, so war laut Melissa der Vorsatz nach 1945. „Dieser Vorsatz gilt nicht mehr!“