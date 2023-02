Aus vier mach drei: Über die Umstrukturierungen im Twistringer Rathaus

Von: Katharina Schmidt

Teilen

Das Twistringer Rathaus. © Schmidt, Katharina

Für Bauamtsleiter Carsten Werft sind es die letzten Tage im Twistringer Rathaus. In weniger als einem Monat, am 15. März, wechselt er beruflich zur Samtgemeinde Altes Amt Lemförde. Es ist nicht die einzige große Veränderung im Twistringer Bauamt.

Twistringen - Der Fachbereich „Bau und Ordnung“ (Fachbereich Nummer drei) im Twistringer Rathaus wird mit dem vierten Fachbereich „Stadtentwicklung und Wirtschaft“ zusammengelegt. Zu den Beweggründen der Zusammenlegung erläutert Twistringens Bürgermeister Jens Bley auf Nachfrage: Er präferiere Organisationsformen, „bei denen möglichst viele Synergieeffekte auftreten und Aufgaben zusammenhängend in gebündelter Form bearbeitet werden können.“

Der Fachbereich vier bestand bisher aus vier Mitarbeitern. Laut Bley stellt sich da schon die Frage, „ob ein eigener Fachbereich mit vier Mitarbeitern sinnvoll ist“.

Vor diesem Hintergrund sei bei ihm früh der Gedanke gereift, die Fachbereiche zusammenzulegen. Der Wunsch aus dem politischen Raum, die Ausschüsse Stadtentwicklung und Bauen zusammenzulegen, habe ihn bekräftigt, auch bei den Fachbereichen entsprechend umzustrukturieren.

Wenn es einen Fachbereich weniger gibt, braucht es auch einen Fachbereichsleiter weniger. Der Leiter des bisherigen Fachbereichs vier übernimmt den neuen Fachbereich drei. Aktuell läuft das Verfahren zur Besetzung der Stellvertreter-Stelle. Genaueres dazu kann Bley noch nicht verraten, aber er zeigt sich zuversichtlich.

Laut Twistringens Bürgermeister geht es nicht darum, Geld oder Stellen einzusparen

Dass es bei der Umstrukturierung darum geht, Geld oder Stellen einzusparen, verneint der Bürgermeister. „Vielmehr ist es ein Optimieren der bestehenden Strukturen und Abläufe. Im übertragenen Sinne können dadurch Synergieeffekte eintreten, da wir Schnittstellen minimieren können und somit die Abläufe verbessern wollen.“

Angesichts der Umstrukturierung hätte Carsten Werft in Twistringen nicht Fachbereichsleiter bleiben können. Im Gespräch mit der Kreiszeitung sagt er jedoch: „Es gibt nicht den einen Grund, warum ich gehe. Ich hatte zwischendurch immer mal das Gefühl, mal was anderes machen zu wollen. Die Stelle in Lemförde, so wie sie vom Aufgabenbereich zugeschnitten ist, kommt mir sehr entgegen.“ Auch der Ort sagt ihm zu: „Lemförde, da unten am Dümmer, ist eine herrliche Gegend“, findet der 51-Jährige. Und merkt an: „Es wird sicherlich auch ein paar Vorteile haben, nicht mehr dort zu arbeiten, wo man wohnt.“ In seiner Freizeit, zum Beispiel beim Einkaufen, auf Schützenfesten oder auf dem Weihnachtsmarkt, sei er oft auf Berufliches angesprochen worden: Da brennt eine Straßenlampe nicht, da ist ein Loch in der Straße ...

Insgesamt blickt er zufrieden auf seine Zeit im Twistringer Rathaus zurück. „Es waren mehr als 30 schöne Jahre.“

Carsten Werft, gebürtiger Twistringer, begann 1988 als Auszubildender zum Verwaltungsfachangestellten in der Stadtverwaltung. Danach absolvierte er sein Fachabitur in Diepholz. Anschließend startete er seine Anwärterzeit für die Laufbahn zum gehobenen Dienst. Von 1995 bis 2001 arbeitete er im Hauptamt, es folgten zehn Jahre als Wirtschaftsförderer. Ab 2011 war er im Ordnungsamt tätig, 2014 übernahm er dort die Leitung.

Gute Erinnerungen an das Jugendfeuerwehrzeltlager und Gewerbeschauen

Projekte, die ihm in besonders guter Erinnerung bleiben, sind zum Beispiel das Jugendfeuerwehrzeltlager 2015 in Marhorst oder die Organisation von Gewerbeschauen. Auch die Erweiterung der Grundschule am Markt und die Innenstadtsanierung begleitete er.

Zur neuen Struktur im Twistringer Rathaus: Im neuen Fachbereich drei entstehen drei Teams. Eines hat den Schwerpunkt Stadtentwicklung, Stadtmarketing und Klimaschutz. Beim zweiten Team liegt der Schwerpunkt auf Ordnung, Feuerwehr und Katastrophenschutz sowie Gewerbe. Das dritte Team befasst sich mit Liegenschaften, Hoch- und Tiefbau.

Weitere Fachbereiche zusammenzulegen, ist laut Bley nicht geplant.

Die neue Organisationsform der Twistringer Stadtverwaltung passt zu den Empfehlungen der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGST). Diese empfiehlt Kommunen in der Größe der Delmestadt drei Fachbereiche.