Überraschung im Ägypten-Urlaub

TWISTRINGEN - Von Sabine Nölker. Mitten im Sommerurlaub in Ägypten erhielt Max Giebeler die überraschende Nachricht, dass er zu den Preisträgern der Dr.-Hans-Riegel-Fachpreise an der Universität Oldenburg gehört. Viel Zeit zur Freude blieb dem 17-jährige Twistringer aber nicht, schließlich stand er nun vor der Aufgabe, ein wissenschaftliches Plakat anzufertigen. Und das innerhalb von einer Woche. Eine Arbeit, für die Schüler sonst ein Semester Zeit haben.

Max Giebeler liebt Fußball, Computerspiele und Chillen mit seinen Freunden. Genauso wie seine Mitschüler des elften Jahrgangs hatte er zu Beginn des Schuljahres 2017/2018 die Aufgabe, sich aus verschiedenen Seminarfachangeboten ein Thema auszusuchen.

„Ein Thema, das mich wirklich interessiert“

Ziel des Seminarfachs, das seit 2006 Standard in der gymnasialen Oberstufe ist, ist das fachübergreifende Lernen von wissenschaftlichem Arbeiten. Die Oberstufenschüler müssen dabei eine mehrseitige Arbeit schreiben und ein wissenschaftliches Plakat erstellen. Max Giebeler entschied sich für das Thema „Industrie 4.0, Green IT – Digitale Lösungen für eine nachhaltige Zukunft?“. Auf 15 DIN-A4-Seiten setzte sich der 17-Jährige intensiv mit diesem Thema auseinander. „Ein Thema, dass mich wirklich interessiert“, erzählt er.

In den nächsten Wochen und Monaten nahm die Arbeit an dieser Facharbeit einen großen Teil seiner Freizeit ein. Dabei entstanden Kapitel wie „Die Nutzung von Cyber-Physical-Systems und die Mensch-Maschinen-Schnittstelle“ sowie „Mögliche Szenarien in der Industrie 4.0“.

Von seinem Fachlehrer Sascha Leufke erfuhr er von unterschiedlichen Möglichkeiten, die Arbeiten einzureichen. Ihn reizten speziell die Dr.-Hans-Riegel-Fachpreise, die an der Uni Oldenburg vergeben werden. Max entschloss sich, seine Arbeit dort abzugeben. Dann ging es in die wohlverdienten Sommerferien.

Währenddessen gingen an der Universität 121 Arbeiten ein, die von einer Experten-Jury bewertet wurden. „Mitten im Urlaub erfuhr ich, dass ich einer der Preisträger bin“, erinnert sich Max Giebeler. „Natürlich habe ich mich darüber sehr gefreut.“ Doch damit war auch mit Chillen vorerst Schluss. Bis zum 10. August musste er das wissenschaftliche Plakat fertigstellen, „und mein Seminarfachlehrer war nicht greifbar“. Kurzerhand kontaktierte Giebeler seinen ehemaligen Lateinlehrer Michael Fischer, der ihm eine Anleitung zur Anfertigung eines Posters schickte sowie jede Menge nützlicher Tipps gab. Auch der Ehrgeiz des Schülers war entfacht, und so gelang es dem 17-Jährigen, auch diese Aufgabe zu bewältigen.

Mitte August reiste Giebeler mit seinen Eltern nach Oldenburg, wo er vor großem Publikum über sein Thema referierte. Am Ende wurde er für den zweiten Platz im Bereich Informatik von Prof. Dr. Verena Pietzner ausgezeichnet, Studiendekanin der Fakultät Mathematik und Naturwissenschaften. Das damit einhergehende Preisgeld in Höhe von 400 Euro spart er erst einmal für die Zukunft.

„Es war schon aufregend“, gibt Max Giebeler zu. Für Schulleiter Peter Schwarze kam der Anruf der Uni Oldenburg, in dem man ihm zu seinem Preisträger gratulierte, völlig überraschend. „Wir sind stolz darauf, dass erneut einer unserer Schüler ausgezeichnet wurde“, sagt Schwarze. Außer seiner Familie hatte der 17-jährige Schüler niemanden eingeweiht.

Giebeler kann sich vorstellen, nach seinem Abitur im nächsten Jahr ein Studium im physikalisch-technischen Bereich zu beginnen. „Aber ganz sicher weiß ich das noch nicht“, gibt er zu.