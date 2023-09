Windkraft, gefährliche Ecken und motivierte Rentner: Was im Steller Ortsrat besprochen wurde

Um Windkraft, Verkehrssicherheit und eine Rentnergruppe, die sich gut vorstellen kann, künftig bei Verschönerungsaktionen im Ort tatkräftig anzupacken, ging es am Dienstagabend im Dorfgemeinschaftshaus in Stelle. Dort tagte der Ortsrat.

Stelle - Ansgar Rasche war es, der die Idee mit der Rentnergruppe einbrachte. Ihm schwebt eine Truppe vor, die sich zum Beispiel einmal im Monat morgens trifft, zusammen frühstückt und so gestärkt Verschönerungsprojekte in Angriff nimmt. Einige ehrenamtliche Mitstreiter hat Ansgar Rasche schon gefunden.

Der Ortsrat zeigte sich geneigt, dafür ab und zu mal ein Frühstück aus dem Ortsratsbudget springen zu lassen. Und obwohl die Gruppe erst im Entstehen ist, fiel anschließend während der Sitzung bereits mehrmals der Satz: „...Wäre das nicht etwas für die Rentnergruppe?“

Zum Beispiel bei dem Vorhaben, die Sitzgelegenheiten beim Ackerwagen an der Steller Dorfstraße auszutauschen. Die dortige Bank sah mit der Zeit immer mitgenommener aus, und das Erntefest am vergangenen Wochenende hat ihr schließlich den Rest gegeben.

Stelles Ortsbürgermeister Conrad Schütte (FDP) brachte an, dass er mal eine Bank für den Königswald gespendet habe. Sein Vorschlag: Die auf Vordermann bringen und an den Ackerwagen versetzen.

Windkraft: In Stelle könnten neue Windräder gebaut werden

In Stelle könnten in Zukunft neue Windräder aufgestellt werden. Vor Jahren schon wurden in Untersuchungen Bereiche innerhalb der Ortschaft herauskristallisiert, in denen theoretisch Windkraftanlagen aufgebaut werden könnten. Zwischenzeitlich wurden diese gedanklich wieder verworfen, „unter anderem, weil Abstände zwischen Windparks zu gering waren, da gab es diese 3000-Meter-Regelung“, führte Twistringens Bürgermeister Jens Bley bei der Ortsratssitzung aus. Diese Regelung sei inzwischen durch den Gesetzgeber gelockert worden, ebenso wie Vorgaben beim Tier- und Landschaftsschutz.

Conrad Schütte informierte, dass vor rund vier Wochen Pachtverträge mit einem möglichen Projektierer unterschrieben worden seien.

„Ich hätte mir gewünscht, dass wir vorher im Ortsrat zumindest darüber gesprochen hätten“, merkte Silvio Bittner (parteilos) kritisch an. Auch Gerhard Schröder (Freie Wählergemeinschaft) klinkte sich in diese Diskussion ein: „Überall da, wo die Bürger frühzeitig mitgenommen werden, gibt es weniger Proteste“, sagte er. Und griff auch das Thema finanzielle Bürgerbeteiligung auf: „Wenn ein kleiner Teil profitiert und alle anderen müssen sich die Dinger angucken, finde ich das nicht ganz richtig.“

Jens Bley warf ein, dass der Gesetzgeber plane, Betreiber von Windkraftanlagen gesetzlich dazu zu verpflichten, Bürger finanziell zu beteiligen.

Gegen den Vorwurf, den Ortsrat nicht früh genug einbezogen zu haben, wehrte sich Schütte: „Ich meine, man sollte erst dann mit Informationen nach draußen gehen, wenn man etwas hat, über das man informieren kann.“

Bley verdeutlichte: Es gehe gerade noch darum, dass sich Projektierer Flächen sichern, um überhaupt die Möglichkeit zu haben, die Planungen anstoßen zu können. Der Stadt liege noch kein Antrag vor. Ob auf den Flächen später wirklich Windkraftanlagen entstehen, könne man noch gar nicht vorhersagen. Es könnte zum Beispiel sein, dass dies nicht mit den Raumordungsplanungen vom Landkreis vereinbar sei oder im Zuge der Planungen andere Hindernisse auftreten.

Oder wie Rainer Beckmann (CDU) es ausdrückte: „Nichts ist wirklich klar. Das ist das Einzige, was klar ist.“

Anregungen von Einwohnern

Ein Anwohner sprach an, dass dort, wo vor Jahren die Heizleitung von der Firma Gemüse Meyer zum Schwimmpark gelegt worden sei, der Weg auf der rechten Seite absacke. „Insbesondere wenn es regnet und wenn die Kinder da fahren, können die ganz schnell ausrutschen – ab in die Brennnesseln.“ Der Anwohner regte an, den Weg gerade zu schieben oder mit Schotter aufzufüllen.

Bereits im vergangenen Jahr hatte der Ortsrat beschlossen, dass das Schlatt im Hohen Moor wiederhergestellt werden soll. Aus verschiedenen Gründen ist das bisher noch nicht passiert. Laut Schütte soll das aber jetzt im September oder Oktober gemacht werden.

Ebenfalls im vergangenen Jahr hatte der Ortsrat den Entschluss gefasst, einen Kummerkasten anzubringen, für Anregungen und dergleichen. Beim Hofladen Stiens hängt auch einer. „Es hat aber noch nie jemand was reingesteckt“, informierte Marco Stiens (CDU).

Gerhard Schröder regte an, Wege bei Schotterarbeiten nicht unter zu viel Schotter zu begraben. Das meiste fliege nach links und rechts wieder weg. Außerdem könnten Radfahrer auf zu viel Schotter nicht gut fahren: „Wir wollen immer, dass die Leute mehr Fahrrad fahren, aber wenn man die Wege so schlecht macht, dass sie gar nicht mehr durchkommen...“

Kurz kam die Frage auf, ob das neue Holzkreuz im Ort noch einen Jesus bräuchte. Bley gab zu bedenken, dass so ein Korpus 1800 Euro koste. Mary Putjenter, Vorsitzende vom Heimat- und Schießsportverein, meinte: „Gerade, weil das Kreuz schlicht ist, wird es sehr gut angenommen.“

„Wirklich eine gefährliche Ecke“ ist laut Kevin Ellerhost (FWG) die Kreuzung Steller Straße / Kapellenstraße / Weyher Straße. Er würde sich eine Reduzierung der erlaubten Geschwindigkeit wünschen – und/oder die Anbringung einer digitalen Tempotafel, die Autofahrer daran erinnert, auf die Bremse zu treten.