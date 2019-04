Twuster Engel zum Hamburger Megamarsch

+ Die Ökumene-Engel starten beim Megamarsch in Hamburg (v.l.): Enno Bielefeld, Christian Masurenko und Frank Hömer. Foto: Pfarrei St. Anna

Twistringen – Der dritte Megamarsch startet am Samstag, 6. April, in Hamburg – 100 Kilometer in 24 Stunden. Und zum ersten Mal werden die Twuster Engel Christian Masurenko, Frank Hömer und Enno Bielefeld mit sechs weiteren Lauffreunden am Start sein. Jüngstes Teammitglied der Gruppe „Drei Engel für die Ökumene Twistringen“ ist die Elftklässlerin Bea Beuke aus Marhorst. „Extra aus Frankfurt am Main reist Jura-Student Jan Masurenko an. Gemeinsam wollen sie die 100 Kilometer durch die Hamburger Hafenstadt laufen“, kündigt Pastoralreferentin Birgit Hosselmann von der Pfarrei St. Anna an.