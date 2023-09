Endlich arbeiten - Migrationsberatung hilft Zuwanderern vor Ort

Von: Charlotte Wolframm

Amal Aldiri (rechts) ist froh, von der Caritas bei der Anerkennung ihres Berufs unterstützt worden zu sein. Fanja Rasolonjanahary hofft, dass die geplante Kürzung des Etats noch einmal abgewendet wird. © Charlotte Wolframm

Die Mittel für die Migrationsberatung sollen gekürzt werden. Für Fanja Rasolonjanahary vom Caritasverband eine Hiobsbotschaft. Denn die Migrationsberatung (MEB) ist eine große Hilfe vor Ort. Amal Aldiri aus Syrien, die mittlerweile in Twistringen lebt, hat die MEB geholfen, den Weg ins Arbeitsleben zu finden.

Twistringen – Einen Neuanfang und Paradigmenwechsel hatte die Bundesregierung in ihrem Koalitionsvertrag beim Thema Migrations- und Integrationspolitik angekündigt. Trotzdem sollen laut Entwurf für den Bundeshaushalt im kommenden Jahr die Mittel für die Migrationsberatung von 81,5 Millionen Euro auf 57,5 Millionen Euro gekürzt werden. Für Fanja Rasolonjanahary vom Caritasverband für die Landkreise Diepholz und Nienburg links der Weser ein krasser Widerspruch.

Denn die Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer (MBE) setzt vor Ort das um, was immer wieder gefordert wird: die Integration der Zugewanderten in die Gesellschaft und vor allem in den Arbeitsmarkt.

Heutiger Aktionstag soll die Hilfe sichtbar machen

Am heutigen 13. September ist deshalb der achte Aktionstag, um die MBE sichtbarer zu machen. Wie die Unterstützung vor Ort aussieht, wird am Beispiel von Amal Aldiri sichtbar: Der Krieg zwang sie und ihre Familie im September 2015 dazu, ihr Zuhause und viele Verwandte zu verlassen und zu fliehen. „Wir waren erst in der Türkei, dachten, wir könnten bald wieder zurück“, erinnert sie sich im Gespräch bei der Caritas in Twistringen. Doch schnell wurde klar: Die Lage in ihrer Heimat spitzte sich immer mehr zu, an eine Rückkehr war nicht zu denken. Also ging sie im Dezember 2015 nach Deutschland. Gemeinsam mit ihrem Mann und den Söhnen – 13, 11 und 6 Jahre alt – lebte sie zunächst in Bassum, seit zweieinhalb Jahren ist sie in Twistringen zuhause.

Sie fühle sich integriert, hat ihren Führerschein gemacht. Ehrenamtlich arbeitet sie bei der Tafel in Twistringen – etwas tun und gleichzeitig die Sprache lernen, das war ihre Motivation. Nun möchte sie gerne auch arbeiten. „Vorher war das schwierig“, schildert sie in gutem Deutsch. Allein schon wegen der drei Kinder. Denn wo in ihrer Heimat in Damaskus Mutter und Schwiegermutter bei der Kinderbetreuung unterstützten, fehlt hier das familiäre Netz. Doch ihr jüngster Sohn wurde jetzt eingeschult. „Wenn er in die 2. Klasse geht, möchte ich gerne arbeiten.“

Amal Aldiri ist genau die Fachkraft, die in Deutschland an allen Ecken und Enden fehlt: Sie ist anästhesie-technische Assistentin, hat in Syrien zehn Jahre lang in einer Klinik gearbeitet – leidenschaftlich gerne. Doch damit ihr Abschluss anerkannt wird, müssen die Ausbildungszeugnisse zunächst in Syrien zertifiziert werden.

Ohne Anlaufstelle sind Antragsteller schneller frustriert

Für bestimmte Berufsfelder – im Bereich Medizin, Sicherheit und Rechtswesen – gelten noch strengere Prüfungsvoraussetzung als in anderen, erläutert Fanja Rasolonjanahary. So werden hier auch Deutschkenntnisse – gerade hat Amal Aldiri die Prüfung für das B2-Niveau mit guten Noten bestanden – und die persönliche Eignung überprüft. Eine einfache Übersetzung der Zeugnisse reicht nicht aus.

Amal Aldiri hat zunächst allein versucht, die Schritte zur Anerkennung ihres Berufs zu gehen. „Ich habe aber nicht alles verstanden.“ Und so führte ihr Weg zur Migrationsberatung der Caritas. „Genau richtig“, sagt Fanja Rasolonjanahary. Sie und ihre Kollegen – 2,5 Personalstellen gibt es für die Beratung – möchten Menschen ermutigen, den Weg zu gehen. „Wenn es keine Anlaufstelle gibt, die hilft, dann sind die Antragssteller schnell frustriert, geben vielleicht auf – das ist schade, weil so viel Potenzial da ist durch die Menschen, die nach Deutschland gekommen sind.“

Aber wenn es nach den Plänen der Bundesregierung geht, dann ist eben bald noch weniger Möglichkeit zur Unterstützung da.

Fanja Rasolonjanahary und ihre Kollegen haben im ersten Halbjahr 2023 77 Menschen beraten – größtenteils aus Syrien, der Ukraine und Afghanistan. 38 Ratsuchende waren Frauen, 39 Männer – die Zahlen sind also ausgeglichen, ganz anders, als es in der öffentlichen Wahrnehmung oft scheint. Zur Beratung gehören Integrations- und Sprachkurse, Bildungswege, der Kontakt zu Behörden sowie die Themen Gesundheit, Schulden, Ehe, Familie und Erziehung sowie Freizeitangebote und Kontaktmöglichkeiten. Beraten werden Erwachsene ab 27 Jahren. Die Fakten zeigen: „Unsere Arbeit ist sozialpolitisch relevant“, so Fanja Rasolonjanahary.

Die Unterlagen von Amal Aldiri sind jetzt in der Prüfung, nachdem sie in Syrien zertifiziert worden sind.

Für ihren Mann ist das nicht möglich: Er hat in Syrien 19 Jahre lang im medizinischen Bereich gearbeitet, ist also ebenfalls genau die Fachkraft, die in Deutschland fehlt. „Er kann seine Dokumente aber nicht zur Botschaft in Syrien schicken“, sagt Amal Aldiri. Er war auf einer Militärschule, befürchtet Konsequenzen für seine Familie, die noch in Syrien lebt, wenn sein Weg bekannt wird. Deshalb arbeitete er lange im Metallbereich. „Aber jetzt hat er seine Arbeit gekündigt und fängt im Seniorenheim an – das ist näher an seinem Beruf. Er sagt: Kontakt mit Menschen ist besser als mit Metall“, erzählt Amal Aldiri. Dass er nicht in seinem eigentlichen Beruf arbeiten kann, deprimiere ihn: „Er hat seine Arbeit geliebt.“

Amal Aldiri möchte „endlich arbeiten“

Amal Aldiri schätzt, dass das Anerkennungsverfahren ihres Berufs fünf bis sieben Monate dauern wird. Die Qualifikation sei ähnlich wie in Deutschland, trotzdem rechnet sie damit, noch weitere Kurse zur Nachqualifizierung zu belegen. Und dann möchte sie endlich arbeiten. Erst Erfahrung hier sammeln. „Und wenn 2028 in Twistringen die Klinik öffnet, das wäre ein perfekter Arbeitsplatz“, schwärmt sie.

Fanja Rasolonjanahary hat ebenfalls Wünsche an die Zukunft: dass die Mittel für ihre Arbeit – wenn sie schon nicht, wie eigentlich nötig, aufgestockt werden – dann wenigstens gleich bleiben. Sie hofft, dass die Bundestagsabgeordneten aus dem Landkreis sich dafür einsetzen. Um Menschen helfen zu können, in Deutschland anzukommen und sich zu integrieren.

Amal Aldiri sagt, sie fühle sich in Twistringen gut aufgehoben, sei wirklich zufrieden. Ob sie ihre Heimat vermisst? „Ich habe immer Heimweh – aber wir sind gesund.“