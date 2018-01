Twistringer Ziegelei Open Air: „Dreckig und illegal“

Festival am 8. bis 10. Juni

Twistringen - Von Theo Wilke. „Das geht schon in Richtung blues- und rocklastig“, kündigt Organisator René Beckmann für das nächste Ziegelei Open Air (8. bis 10. Juni) an. Die britische Rock’n’ Roll-, Hardrock- und Glam-Rock-Band Quireboys wird der Headliner am zweiten Festivaltag sein. Bislang stehen ein Dutzend Bands und Solisten im Line-up. Die Planungen auf dem Gelände der Alten Ziegelei in Twistringen sind bereits weit fortgeschritten. Beckmann ist damit sichtlich zufrieden.