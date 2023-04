Twistringer weihen den Mehrgenerationenplatz im Hochzeitswald ein

Von: Sabine Nölker

Den Füßen Gutes tun: Dafür sorgt der Barfußpfad. © Nölker

Lange hat es gedauert, am Sonntag nun war es endlich soweit. Bürgermeister Jens Bley gab die neue Attraktion für die Öffentlichkeit frei.

Twistringen – Wenn der Mehrgenerationenplatz im Hochzeitswald ab sofort so gut besucht wird, wie zu seiner Einweihung am Sonntag, dann steht ihm eine prächtige Zukunft bevor. Insgesamt 13 Stationen, von Bewegungselementen über Bänke und in den Boden eingelassene alte Hüpfspiele bieten diverse Möglichkeiten für sportliche Aktivitäten.

Mit dem Lied „Hallo liebe Leute“ leitete der Schulchor der Grundschule Am Markt unter Leitung von Susanne Schröder vor mehr als 100 Besuchern die Feierlichkeit ein. Bei herrlichem Sonnenschein begrüßte Bürgermeister Jens Bley die Anwesenden. „Heute ist ein Tag im Zeichen der Bewegung“, sagte er. „Twistringen wird sich entwickeln.“ So habe Rat und Verwaltung einen Zehn-Jahres-Plan zum Thema „Wohlfühlatmosphäre“ entwickelt. „Dieser Platz hat das schon mal auf alle Fälle.“

Es sei ein Anliegen, das grüne Band, das sich durch Twistringen schlängelt, weiter voranzutreiben. „Hier, an diesem Ort, werden wir unsere Gesundheit fördern.“

Jens Bley dankte Heike Harms für die Organisation und Umsetzung des Mehrgenerationenplatzes. „Und denken Sie daran, eine Bank ist auch dazu da, sich mal einfach hinzusetzen und das tolle Ambiente zu genießen.“

Bürgermeister Jens Bley fordert die Gäste auf, sich zu bewegen. Gesagt, getan. © Sabine Nölker

Heike Harms freute sich, endlich Eröffnung feiern zu können. „Was lange währt, wird irgendwann gut“, sagte sie.

Die erste Idee für so einen Platz sei bereits von zehn Jahren durch die Heiglgruppe an die Stadt herangetragen worden ist. „Ein paar Jahre später war es Siegfried Wilkens vom Seniorenbeirat, der die Idee erneut aufbrachte.“ Gemeinsam mit dem Seniorenbeirat und dem Heimat- und Bürgerverein sowie Rat und Verwaltung habe man sich dann verschiedene Parks angesehen und 2019 wurde dann ein Plan für die Umsetzung erstellt. „Doch leider musste er aus Kostengründen auf Eis gelegt werden“, führte Harms aus.

Die Heiglgruppe lädt zum Mitmachen ein. © Nölker

Als sich dann 2021 eine Klimafachgruppe um Christian Masurenko bildete, der die Idee der „Grünen Lunge“ hatte, sah Hedwig Harms, Vorsitzende des Seniorenbeirats darin die Möglichkeit, den Mehrgenerationenpark unter Klimaaspekten neu aufzugreifen. Viele Bürger und Vereine sowie die Anlieger bildeten dann eine Arbeitsgruppe und setzten das Projekt um.

Physiotherapeutin Katrin Schwarze war Teil der Arbeitsgruppe und hatte nicht nur die Idee, Videos mit Übungsanleitungen zu drehen, die per QR-Code von den Nutzern angeschaut werden können, sondern auch, den Geräten Namen zu geben.

„Hier ist alles hübsch und fein, hier müssen Braut und Bräutigam sein“, heißt es laut Harms in einem alten Vers. „Das haben wir hier aufgegriffen und den Elementen Hochzeitsnamen gegeben.“ So gibt es unter anderem die Brautelternbank, die Musiker sowie den Hochzeitstanz und die Hochzeitskutsche.

Übrigens können diejenigen, die kein Handy (dabei-) haben, einen Flyer nutzen, der an einer großen Schautafel aushängt.

Nach dem öffentlichen Teil nutzen vor allem die Kinder die Geräte und Hüpfspiele. „Wir sind jeden Sonntag im Hochzeitswald und jetzt garantiert noch öfter“, meinte Annika Schmidt. „Die Kinder lieben es.“

Für Anne Brackland ist der Hochzeitswald wunderschön. „Eine tolle Idee, einen Mehrgenerationenplatz hier einzugliedern.“ Sie werde mit ihren Enkelkindern nun oft hierherkommen. „Und ich mit meinen Urenkeln“, fügt Inge Spils hinzu. „Sie werden es toll finden.“