Verein Kurt verdoppelt seine Mitgliederzahl

Von: Katharina Schmidt

Gute Stimmung herrschte beim Kindersommerfest. © Charlotte Wolframm

Der Verein Kultur und Unterhaltung Raum Twistringen (Kurt) hat bis Jahresende noch einige Events vor. Auf der Jahreshauptversammlung waren unter anderem die Mitgliederentwicklung und Spendenübergaben wichtige Themen.

Twistringen – Die Zahl der Mitglieder des Vereins Kultur und Unterhaltung Raum Twistringen (Kurt) hat sich seit der Gründung im vergangenen Jahr mehr als verdoppelt. Aktuell zählt der Verein 54 Mitglieder. Rund 20 davon trafen sich nun laut einer Mitteilung von Kurt zur Jahreshauptversammlung. Im Ausblick auf kommende Veranstaltungen wurden sowohl Die Complizen am 30. Oktober erwähnt – ein Puppenspiel für Kinder ab vier Jahren – sowie die Swinging Fireballs, die am 3. Dezember auftreten. Beide Veranstaltungen sind im Ratssaal, Karten gibt es im Vorverkauf bei Dauelsberg.

Gemeinsam wollen die Gemeinschaft der Unternehmen in Twistringen (GUT) und Kurt am ersten Adventswochenende den Twistringer Weihnachtsmarkt im Innenhof der St.-Anna-Kirche ausrichten. Außerdem sei ein „ganz außergewöhnliches Neujahrskonzert“ mit „Voice over Piano“ am 21. Januar in Planung, so der Verein.

Vorstand appelliert an das Engagement der Mitglieder

Die Vorsitzenden appellierten an die Anwesenden, sich bei der Durchführung von Veranstaltungen zu engagieren, da man hier teilweise an Grenzen stoße. Alleine das Kindersommerfest habe gezeigt, dass dringend Unterstützung nötig sei.

Apropos Kindersommerfest: Bei dem Event mit rund 1600 Gästen sind jede Menge Spenden zusammengekommen: Die Twuster Engel Christian Masurenko, Enno Bielefeld und Frank Hömer hatten fleißig Bratwurst verkauft. Dabei kam ein Erlös in Höhe von 368 Euro zusammen, die die Engel an Bernhard Sauer übergaben. Der Geschäftsführer der gemeinnützigem Gesellschaft PH – Persönliche Hilfen aus Diepholz hatte seinerzeit zu Spenden aufgerufen, da ein Brand am 16. Juli in Diepholz acht Wohnungen von Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen unbewohnbar gemacht hatte. Die Bewohner hatten dabei ihr gesamtes Hab und Gut verloren.

Ole (8) gibt seinen Gewinn an bedürftige Familie weiter

Die Raiffeisen-Warengenossenschaft war mit einem Trecker-Parcours beim Kindersommerfest dabei. Hier galt es, so schnell wie möglich einen ferngesteuerten Traktor durch ein Straßenlabyrinth zu fahren. Gewinner eines Tret-Treckers war am Ende der achtjährige Ole Koopmann. Ole entschied gemeinsam mit seinen Eltern, dass er selber zu groß für so einen Trecker sei, und spendete ihn der Caritas, damit diese ihn an eine bedürftige Familie mit Kleinkindern weitergibt.

Die Twistringer Haupt- und Realschule, insbesondere Betreuungskraft Regina Welp, war mit einem Stand vertreten, an dem Schüler und Schülerinnen nicht nur Eis verkauften, sondern auch mit den Kids Drachen bemalten, die ihnen die Volksbank zur Verfügung gestellt hatte. Zwei Drachen hatten sie selber fantasievoll bemalt und am Abend durch die Moderatoren Anja Ferdinand und Kurt Brunkhorst versteigern lassen. Zusammen kam ein Erlös von 255 Euro. Die Summe ist für Spielgeräte für den Schulhof vorgesehen.

Der Verein Kurt hat selber durch einen Spendenaufruf und durch das Benefizkonzert im Mai eine Spendensumme von knapp 9500 Euro für das Ahrtal zusammengetrommelt.

Insgesamt hat Kurt in den vergangenen zwölf Monaten mehr als 16 000 Euro an Spenden gesammelt, die neben dem Ahrtal für das Kindersommerfest (6 900 Euro) eingingen. Daneben konnten mit der Kreissparkasse, der Avacon und Gemüse Meyer drei Sponsoren gefunden werden, die den Verein jährlich mit festen Beträgen unterstützen. „Dafür danken wir von Herzen“, so der Verein.

Wahlen Bei Neuwahlen kam für die ausscheidende Schatzmeisterin Anja Ferdinand die erst 22-jährige Yasmin Nölker in den Kurt-Vorstand. Sie ist auch Social-Media-Beauftragte, und durch ihre Arbeit konnten laut dem Verein bereits viele Follower auf Instagram und Facebook hinzugewonnen werden. Für Beisitzerin Pia Phoenix und den im letzten Jahr nicht besetzten Posten eines Beisitzers wählte die Versammlung einstimmig Petra Fuchs und Nicole Lenz. Somit ist der Vorstand nun mit zehn Personen vollständig.