Twistringer Strohmuseum zieht Gäste aus ganz Norddeutschland an

Von: Katharina Schmidt

Im Strohmuseum werden unter anderem solche Hüte genäht. © Perin

Das Team vom Twistringer Strohmuseum hat in diesem Jahr rund 3000 Gäste gezählt. Ein gutes Ergebnis.

Twistringen – Saisonabschluss im Twistringer Museum der Strohverarbeitung: Am Samstag, 26. November, ist der letzte reguläre Öffnungstag für dieses Jahr. Zeit, zurückzublicken: Rund 3000 Besucher hat das Museumsteam seit Jahresbeginn gezählt. Und das, obwohl die Pandemie im Frühjahr noch einige Einschränkungen mit sich brachte. „Wir sind gut zufrieden“, resümiert Helmut Beneke, zweiter Vorsitzender vom Museumsverein. Sein Vorstandskollege Alfred Meyer nickt. „Wir sind gut aus der Corona-Nullphase rausgekommen.“

50 Ehrenamtliche sind für das Strohmuseum aktiv ‒ alle Teams freuen sich über weitere Helfer

Die Gäste kamen laut Beneke aus dem gesamten norddeutschen Raum – „von Hamburg bis nach Emden, von der Nordsee bis in den Harz.“

Wenn die großen Busse anrollen, investieren die Ehrenamtlichen Zeit und Herzblut, um die Besucher durch die Ausstellung zu führen und anschließend Kaffee und Kuchen zu servieren. Auch hinter den Kulissen gibt es einiges zu tun. „Da klemmt mal eine Tür, da ist ein Schalter kaputt, dann will die Spülmaschine nicht oder da ist eine Klappe, die nicht zugeht. Es ist immer irgendwas“, erzählt Helmut Beneke schmunzelnd. In diesem Jahr haben die Ehrenamtlichen neben den alltäglichen kleinen Baustellen noch mithilfe von Sponsorengeldern die Rauchmeldeanlage ersetzt.

Insgesamt engagieren sich rund 50 Menschen freiwillig für das Strohmuseum. Alle Teams – seien es die Männer von der Instandhaltung, die Servicegruppe, die Museumsführerinnen und -führer oder die Nähstube – würden sich über Verstärkung freuen. Die Aktiven können stets flexibel entscheiden, wann und wie intensiv sie sich einbringen möchten.

Rückblick: das Strohmuseum beim Tag der Regionen. © Privat

Eine Lücke klafft momentan besonders groß: Heike Paul wird dem Museumsverein zwar weiterhin treu bleiben, legt ihr Amt als erste Vorsitzende aber aus persönlichen Gründen nieder. Eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger gibt es bisher noch nicht.

Ein großes Projekt unter Regie von Heike Paul war im vergangenen Jahr die Intarsienausstellung mit Strohkunst aus aller Welt. Der Berliner Sammler Ingraban Dietmar Simon hat dem Museum Europas bedeutendste Strohkunstsammlung geschenkt. Selbst bei der großen Sonderausstellung im Obergeschoss konnten nicht alle Exponate gezeigt werden, so umfassend ist die Sammlung. Der Museumsverein konnte genug Geld für neue Vitrinen sammeln, in denen künftig immer ein (wechselnder) Teil der Ausstellung zu sehen sein wird. Auch an dieser Stelle geht wieder ein Dank an die Sponsoren. Der Museumsverein ist gerade dabei, die neuen Vitrinen aufzubauen. „Wir starten das neue Jahr mit der Ausstellung“, kündigt Alfred Meyer an.

Collegium Stramentale schickt das Strohmuseum mit einem Konzert in die Winterpause

Das Museumsteam will sich 2023 wieder am Tag des offenen Denkmals, am Tag der Regionen und am internationalen Museumstag beteiligen. Auch der Muttertag ist als Aktionstag schon fest im Kalender vorgemerkt.

Mal schauen, was sich außerdem so ergibt. Im bald zur Neige gehenden Jahr gab es zum Beispiel noch Kunstausstellungen der Künstlerinnen Dagmar Richard und Maggie Luitjens sowie einen Einblick in Ansgar Bellersens Sammlung über Paul McCartney.

Museumsbesuch Am Samstag, 26. November, hat das Museum noch einmal von 14 bis 17.30 Uhr geöffnet. Die Winterpause geht bis zum 4. März 2023. Führungen (auch für Schulklassen) sind währenddessen nach Anmeldung weiterhin möglich, ebenso Trauungen. Weitere Infos auf der Internetseite des Strohmuseums oder unter 04243/4492 (dienstags und donnerstags, 9 bis 11.30 Uhr).

Zusätzliche Highlights bedeuten allerdings auch zusätzliche Arbeit. „Wir leiden unter der personellen Situation. Alles, was man macht, bindet Personal“, sagt Alfred Meyer. „Würde man die Ehrenamtlichen über Gebühr belasten, würden sie irgendwann die Lust an der Freude verlieren.“

Bevor es in die Winterpause geht, gibt das Twistringer Ensemble „Collegium Stramentale“ am Sonntag, 27. November, um 17 Uhr ein Konzert auf der Museumsdiele. Johannes Schäfer, Heike Hartjens (Flöte), Johanna Moraits (Violine) und Beate Gerkens (Gesang) stimmen gemeinsam auf die Weihnachtszeit ein. Der Eintritt kostet zehn Euro.