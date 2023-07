Twistringer Start-up will Elektroschrott reduzieren

Von: Katharina Schmidt

Mirsad Berisha ist einer der Gründer des Unternehmens Rehype. © Kathrin Könemann

Das Twistringer Start-up „Rehype“ will mit einer neuen Onlineplattform den Elektroschrott im Land reduzieren. Mirsad Berisha und seine Brüder haben gemeinsam ein Start-up gegründet, das dabei helfen könnte, Elektroschrott zu reduzieren: Eine Onlineplattform, um gebrauchte technische Geräte zu kaufen und verkaufen.

Twistringen – Die Menschen in Deutschland horten mehr als 285 Millionen ungenutzte Smartphones, Laptops und Tablets. Das ist das Ergebnis einer Hochrechnung des Digitalverbands Bitkom. „Im Umkehrschluss heißt das auch, dass es einen enormen Rohstoffschatz in deutschen Schubläden gibt“, sagt Mirsad Berisha. Er und seine Brüder haben gemeinsam ein Start-up gegründet, das dabei helfen könnte, Elektroschrott zu reduzieren: Eine Onlineplattform, um gebrauchte technische Geräte zu kaufen und verkaufen.

„Statt immerzu nach neuen Ressourcen zu graben, können wir lieber das nutzen, was herumliegt und verstaubt, und die Umwelt schonen“, führt Mirsad Berisha aus. Er spricht von „Circular Economy“ – Kreislaufwirtschaft. „Außerdem merken wir gerade in der aktuellen wirtschaftlichen Situation, in der wir uns alle befinden, mit der Inflation und allem, dass viel mehr Menschen preissensibler werden.“ Klar: gebraucht ist billiger als neu.

Zusammen mit seinem Bruder Sead Berisha sitzt Mirsad in einem modernen, schlicht eingerichteten Konferenzraum im Firmengebäude an der Wildeshäuser Straße 24. Dort sind verschiedene Firmen unter einem Dach angesiedelt; die Familie Berisha ist eine Gründerfamilie.

Nach der Ausbildung, Vollzeitstudium und selbstständig gemacht

Mirsad Berisha, 26, hat sich zum Beispiel direkt nach seiner Ausbildung zum Bankkaufmann mit der IT-Firma MB-Smart selbstständig gemacht, parallel zu seinem Vollzeitstudium an der Uni Bremen. Sead Berisha, 29, hat im ersten Semester seines dualen Studiums, ebenfalls bei einer Bank, erstmals gegründet: eine Firma, die automatisierte Bestellsysteme für die Gastronomie anbietet. Vor vier Jahren folgte sein zweites Unternehmen mit den Schwerpunkten Digitalisierung im Einzelhandel und künstliche Intelligenz.

Insgesamt sind es sechs Brüder, die Rehype – so lautet der Name der neuen Onlineplattform für gebrauchte Technik – gemeinsam gegründet haben. Sie alle kennen sich in der Geschäftswelt aus und ergänzen sich gegenseitig.

Rehype ist vor wenigen Wochen online gegangen. Mit ambitionierten Zielen: „Wir wollen der größte deutsche Marktplatz im E-Commerce für gebrauchte Elektronik werden“, sagt Mirsad Berisha. Die stärksten Mitbewerber, zwei Firmen aus Frankreich und Österreich, seien sehr groß. „Wir sind uns der Herausforderung bewusst. Aber wir wissen, worauf es ankommt.“

Gebrauchten Geräten neues Leben einhauchen, ist für die Gründer kein Neuland. Mit MB-Smart – also der Firma, die Mirsad Berisha direkt nach seiner Ausbildung gegründet hat – arbeiten sie bereits international mit Firmen zusammen, kaufen und prüfen gebrauchte IT-Hardware, löschen die Daten und veräußern die Geräte weiter. Allerdings bisher nur im B2B-Business, von Unternehmen zu Unternehmen.

Mirsad Berisha blickt zurück: „Im Rahmen von Corona war es ein bisschen ruhiger, und dann haben wir uns gedacht: Ok, wie können wir unsere Wertschöpfungskette erweitern?“

Das war der Einstieg ins Privatkundengeschäft. Die Geschäftsbrüder fingen an, gebrauchte und generalüberholte Smartphones und Co. auf gängigen Verkaufsplattformen im Netz zu inserieren. „Das war nicht so händlerfreundlich, wie wir uns das vorgestellt hatten. Da haben wir uns gesagt: Wir können das besser.“

Also haben sie ein Entwicklerteam aufgebaut, mit Mitarbeitern in Twistringen und Bosnien. „Gute Entwickler in Deutschland zu finden, ist ein extrem großes Problem“, berichtet Sead Berisha. In Bosnien, erklärt sein Bruder Mirsad, gebe es eine hohe Arbeitslosenquote, obwohl dort viele Talente herumschwirren würden. Und die beiden machen keinen Hehl daraus: Günstiger ist es auch, IT-Dienstleistungen ins Ausland auszulagern. Zu Rehype gehören neben den sechs Brüdern noch acht Mitarbeiter.

Rehype ist eine Art digitaler Marktplatz. Die Geräte, die dort angeboten werden, stammen nicht nur von MB-Smart, sondern auch von anderen, auf Qualität geprüften Händlern. Auf sämtliche Geräte gibt es Garantie.

Start-up will auch DSGVO-konform Firmenhandys löschen

Wieso gibt es überhaupt so viele Geräte, die ungenutzt herumfliegen? Ursprünglich privat genutzte Geräte, die in Schubladen verstauben, sind das eine. Das andere sind laut Sead Berisha Dienstgeräte. „Es gibt viele Geschäftskunden, die aufgrund von Unternehmensrichtlinien alle Diensthandys und andere Geräte regelmäßig austauschen. Dafür gibt es diverse Gründe, da geht es zum Beispiel um Sicherheit. Es ist wirklich krass, wie viele Firmenkunden die Geräte in der Vergangenheit im Endeffekt einfach verschrottet haben, weil sie nicht wussten, was sie damit anfangen können.“ Weiter holt er aus: „Auf den Geräten sind firmenrelevante Daten, die zertifiziert gelöscht werden müssen. Das ist ein wichtiger Aspekt.“ Für Rehype werde jedes Gerät DSGVO-konform, also entsprechend der Datenschutzgrundverordnung, und nach U.S.-Army-Standard gelöscht.

Mirsad, der in Twistringen auch als Ratsmitglied der Grünen in Erscheinung tritt, spricht eine geplante Kooperation von Rehype mit der Firma „Grow my Tree“ an. „Demnächst wird es so sein, dass für jeden Kauf, den ein Kunde bei uns tätigt, wird ein Baum in Afrika oder Südasien eingepflanzt.“

Und es gibt weitere Zukunftspläne: Mit der Zeit will das Start-up sein Sortiment ausweiten, zum Beispiel auf Spielekonsolen. Künstliche Intelligenz, um Prozessabläufe zu vereinfachen, ist ebenfalls ein Thema, mit dem sich die Gründer beschäftigen. Und: Sie wollen künftig über die Plattform auch gebrauchte Elektronik vermieten. Laut Mirsad Berisha gibt es solch ein Verleihmodell, wo die Geräte nicht neu, sondern gebraucht und dementsprechend nachhaltiger und günstiger sind, in Deutschland bisher gar nicht.

