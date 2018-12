Ein Strohhalm für die gute Tat

Twistringen - Von Theo Wilke. Das neue Jahr wird mit Böllern, Heulern, Knallfröschen, Kanonenschlägen und farbenprächtigen Raketen am Himmel begrüßt. In Twistringen und umzu gehört auch das Glockengeläut der Kirchen dazu. Allerdings – aufs Jahr betrachtet – „ist das Brauchtum nicht mehr so beständig“, sagt Twistringens Stadtarchivar Friedrich Kratzsch. Er hat als Kind noch erlebt, dass die Kinder Strohhalme für gute Taten in die Weihnachtskrippe legen durften – für schlechte Taten Steine.

Der Neujahrstag 1762 ist in der Twistringer Kirchengeschichte als ein ganz markantes Datum vermerkt: Damals gingen einige Gläubige schon früh in die St.-Anna-Kirche, um zu beichten. „Sie rechneten jedoch nicht mit der Verdrießlichkeit ihres Seelenhirten, des Pfarrers J. C. Veltmann. Der hatte nämlich wegen des verbreiteten Neujahrsschießens nicht recht schlafen können“, schreibt Stadtarchivar Friedrich Kratzsch in seinem Werk „Brauchtum zwischen Delme und Hunte“. Seinerzeit wurde der Jahreswechsel mit Pistolenschüssen verkündet.

Mit „Fleischgaffel“ von Haus zu Haus

Der Pfarrer war sauer. Nach einem Bericht von Kratzsch’ Vorgänger im Stadtarchiv, Otto Bach aus Heiligenloh, streikte Veltmann zu Neujahr. Da mussten „alle leuthe ohne beichte zurück gehen“ – nach Hause.

Nicht zum ersten Mal gab es Streit zwischen dem Geistlichen und seinen Schäfchen. Der Pfarrer rechtfertigte seine Weigerung in einem Brief an den Generalvikar in Münster: „Die ursache ist gewesen, dass sie die gantze nacht um das Pastorathauß geschossen, und da bereits geschehen, dass neben meiner Schlaffkammer in der thür und wänden sowohl der hagell (Anm.: von Schrotkörnern) alß auch eine Kugell ein offenbahres Zeichen, wie mihr bey der nacht hat geschehen sollen, so habe nothwendig bey solchen verübeten frevell eine Alteration (Aufregung) empfinden müssen (...)“ Er sei auch nur ein Mensch und habe sich nicht in der Lage befunden, die Beichte abzunehmen.

Im 18. Jahrhundert erhielt der Twistringer Pastor um den Neujahrstag herum aus jedem Haus des Kirchenortes drei Grote (norddeutsch: Kleingroschen).

In Scharrendorf und Abbenhausen hat sich nach dem Ersten Weltkrieg noch lange der Brauch des Dreikönigssingens erhalten. Junge Burschen zogen von Haus zu Haus, am Abend vor dem 6. Januar. Die Könige weiß, rot und schwarz angemalt, dazu Hirten mit Stab und großem Hut. In den Häusern gab es Geld oder eine Wurst. Die Sänger hatten einen Geldbeutel und eine „Fleischgaffel“ mit langem Holzstiel und natürlich gewachsener Gabelung dabei.

In einem Zeitungsbericht aus dem Jahr 1951 im Stadtarchiv ist auch nachzulesen, dass die Menschen die Fleischgaffel früher benutzten, um Schinken, Speckseiten und Würste vom sogenannten Räucher-Wiemen unter dem Hausbalken zu holen. Am 6. Januar wurde mit den Gaben eine Feier veranstaltet. Zuvor brachte man einen Geldbetrag in die Kirche, zur Weihnachtskrippe, als Opfer an das göttliche Kind für einen guten Zweck.

Dieser Brauch setzte sich nicht durch. Erst der Twistringer Vikar Dr. Ralph Sauer sorgte 1962 für das jährliche Sternsingen. Damals habe er selbst die ersten Sternsinger begleitet, erzählt Friedrich Kratzsch. „Es waren nur Jungs, keine Mädchen. Heute sind es inzwischen mehr Mädchen als Jungen.“

Selbst Jahrgang 1946, erzählt der Archivar weiter, dass das sogenannte Krippenfüllen in seiner Kindheit in den 1950er-Jahren eine Rolle gespielt habe. „Ich denke, das ist irgendwann eingeschlafen.“

Dazu schreibt Dr. Manfred Becker-Huberti in seinem „Lexikon der Bräuche und Feste“ (Herder-Verlag), dass die Krippe schon am ersten Adventssonntag leer aufgestellt wurde. Und: „Jedes Kind im Haus, das im Advent eine gute Tat vollbrachte – Streit schlichtete, freiwillig im Haushalt half, eine gute Note mit nach Hause brachte – durfte einen Strohhalm in die Krippe legen.“ Das Ziel: das Jesuskind möglichst weich zu betten, also mit Hilfe guter Taten, mit dem Verzicht auf Eigennutz und Streit, mit Friedfertigkeit und praktizierter Nächstenliebe. „Ein Brauch, der kaum mehr praktiziert wird, weil er – ähnlich den berüchtigten Fleißkärtchen – durch eine übertreibende Pädagogik falsch verstanden wurde“, so Manfred Becker-Huberti.

Erhalten hat sich ein anderer Brauch: Bei Kratzsch beispielsweise sind es vier Nachbarn, die sich an Weihnachten reihum besuchen und jeweils die Krippe des Gastgebers anschauen und gemeinsam essen und klönen.

Am Neujahrstag gibt es verschiedentlich auch noch den Neujahrsbesuch unter Nachbarn oder Straßen-Anliegern. Mit guten Wünschen ist ein gemeinsamer Umtrunk verbunden.

In den Ortschaften Rüssen, Natenstedt und Ellinghausen gab es das schon in der Vorkriegszeit und wurde bis in die 1970er-Jahre gepflegt. Da konnten sich auch Neubürger und einheimische kennenlernen.

Dieser Brauch uferte bisweilen auch aus. So zitiert Friedrich Kratzsch den Natenstedter Lehrer Heinrich Haake. Der notierte in der Schulchronik: „Eine alte Sitte oder vielmehr Unsitte ist das Neujahrsglückwünschen, bei dem Alt und Jung getrennt Haus für Haus durchs Dorf ziehen (...) und sich dabei langsam tüchtig betrinken, von Ausnahmen abgesehen. Diese Feierei dauert den ganzen Tag bis spät in die Nacht hinein.“

Treffen auf dem Centralplatz

Stets am Silvesterabend treffen sich auch heute noch Jung und Alt auf dem Centralplatz, um beim Feuerwerk das neue Jahr zu begrüßen. Auch in den Häusern wird gefeiert und bisweilen beim Bleigießen über die Zukunft orakelt. Das gemeinsame Essen gehört selbstverständlich dazu.

Früher galten Kartoffelsalat und Würstchen sowie Heringssalat als besondere Leckerbissen. „Schlachtermeister Albert Schröder (geboren 1922) erinnert sich, dass schon in seiner frühen Kindheit ein paar Tage vor Silvester Verwandte mobilisiert wurden, um waschwannenweise Heringssalat herzustellen“, beschreibt Kratzsch in seinem Brauchtumsbuch. Seit den 1960er-Jahren würden auch Fleischspezialitäten wie Spanferkel und Weißwürste – nach schlesischer Art – gern verspeist, so Kratzsch. Das typische Silvester-Essen gebe es heute aber nicht mehr.

