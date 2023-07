Twistringer Rechtsanwalt kämpft für Strom-Reisefreiheit

Von: Gregor Hühne

Jurist Harald Weymann: Kämpft für mehr Wettbewerb auf dem Strommarkt. © Weymann

Rechtsanwalt Harald Weymann streitet seit Jahren für den liberalisierten Strommarkt in der Europäischen Union. Darin sieht er das schlagkräftigste Instrument gegen hohe Energiepreise. Für die Möglichkeit, wählen zu können, woher der Verbraucher seinen Strom in der EU bezieht, „dafür setze ich mich als überzeugter Europäer ein“, sagt der Jurist aus Twistringen.

Twistringen – Die vier großen – Vattenfall, RWE, EnBW und Eon – teilten sich den deutschen Markt untereinander auf, so Weymann, wobei allein zu Eon 160 unterschiedliche Strommarken gehörten. „Stromangebote aus dem Ausland gibt es für den Endkunden nicht“, sagt der Jurist.

„Wir haben den freien Waren- und Dienstleistungsverkehr. Warum geht das nicht auch für Strom? Das leuchtet mir nicht ein“, so Weymann. Der Strom fließe grenzenlos – beispielsweise von Frankreich nach Deutschland oder von Deutschland nach Frankreich, und auch die Menschen genießen Reisefreiheit. „Der Bürger darf überall hin, nur nicht der Strom zu mir nach Twistringen“, sagt er.

Den europäischen Binnenmarkt gibt es seit 30 Jahren. Der Startschuss für die Liberalisierung des Strom- und Energiemarktes wurde im April 1998 mit dem Gesetz zur Neuregelung des Energiewirtschaftsrechts gelegt, erinnert Weymann. Das feiere in diesem Jahr „silberne Hochzeit“. Doch „in Bezug auf den Strommarkt ist seitdem nichts passiert“, beklagt er: „Der politische Wille fehlt!“

Bürger können ihren Strom theoretisch aus dem EU-Ausland beziehen

Dabei kann ein Bürger theoretisch seinen Strom von einem Anbieter aus dem EU-Ausland beziehen. Dafür muss das Verfahren beim zuständigen Hauptzollamt angemeldet werden. Der Stromkunde wird dann laut Zoll-Angaben zum Steuerschuldner für die Stromsteuer. Im Normalfall ist im Inland der Stromlieferant der Steuerschuldner. Neben der rechtzeitigen Abgabe der Steueranmeldung und der Entrichtung der Steuer obliegt dem Kunden dann die Aufzeichnungs- und Mitteilungspflichten über die geleistete Strommenge.

Abgesehen vom Mehraufwand scheitere das Vorhaben daran, dass kein Stromlieferant aus dem EU-Ausland bereit sei, Strom an Privatkunden nach Deutschland zu liefern, schildert Weymann. Er habe selbst bei zahlreichen Stromanbietern aus Litauen, Polen und Frankreich angefragt. Auch bei einer ausländischen Tochtergesellschaft der Eon. Alles sei „im Sande verlaufen“.

Dabei sei der deutsche Markt durchaus interessant mit seinen zahlreichen und zahlungskräftigen Verbrauchern, gibt Weymann zu bedenken. „Wäre mir völlig neu, dass das nicht Begehrlichkeiten weckt.“

Einige Gründe sprechen laut Kritikern dagegen

Doch neben abschreckenden Verbraucherschutz-Pflichten in Deutschland, die auch für ausländische Unternehmen gelten würden, führen Kritiker einen weiteren Grund an, der es für ausländische Stromanbieter unattraktiv mache, den Strom in Deutschland anzubieten: Die Steuer- und Abgabenlast auf Strom hierzulande würde zusätzlich auf den Strompreis von Energielieferanten aus dem EU-Ausland obendrauf kommen.

Diese Belastungen sind auch Weymann ein Dorn im Auge: „Ein Drittel des Strompreises entfällt auf Steuern, Entgelte und Abgaben“, ärgert er sich. Ein Viertel des Strompreises machten allein die Netz-Entgelte aus. „Das mit dem Aufzehren des Preisvorteils ist ein Scheinargument“, entgegnet Weymann. „Wir alle würden vom echten Energie-Binnenmarkt profitieren, die Preise lägen auf ganz anderem Niveau als jetzt“, ist der Jurist überzeugt.

Mit seiner Kritik möchte Weymann, der zwei Kinder hat, nicht Partei für oder gegen jemanden ergreifen: „Ich verorte mich politisch weder links noch rechts, ich stehe für den gesunden Menschenverstand.“ Weymann hat in seiner Karriere Erfolge vor dem Bundesverfassungsgericht, dem Bundesgerichtshof sowie dem Bundessozialgericht verbuchen können.

Kaum jemand will die Veränderung

Die EU-Kommission hat im vergangenen Jahr gegen Deutschland ein Vertragsverletzungsverfahren wegen Nichtumsetzung von verbraucherfreundlichen Stromrichtlinien eingeleitet und auch der EU-Rechnungshof hat die mangelnde Umsetzung dieser Richtlinien und die damit zusammenhängenden hohen Strompreise kritisiert, erinnert Weymann. Doch passiert sei seitdem nichts. Anscheinend liege das Verfahren derzeit auf Eis.

Auch den Weg, die Bundesrepublik Deutschland wegen Nichtumsetzung von europäischem Recht zu verklagen, sei als Einzelperson nicht so einfach, so der Jurist. Ein EU-Bürger müsste einen eigenen Schaden darlegen. „Das ist schwierig.“ Infrage käme möglicherweise die hypothetische Differenz des Strompreises. Also den reduzierten Preis, den ein Verbraucher bezahlen würde, wenn es den liberalen Strom-Binnenmarkt tatsächlich geben würde. „Aber wer soll das ausrechnen?“, resümiert Weymann, „Das Landgericht Verden sicher nicht.“

Der EU-Stromhandel Der europäische Strommarkt ist so organisiert, dass sämtliche Länder der Europäischen Union (EU) einschließlich ihrer Strombörsen miteinander verbunden sind. Das ist die sogenannte Marktkopplung. Michael Reifenber von der Pressestelle der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen erklärt auf Anfrage der Kreiszeitung, dass der Handel zwischen den einzelnen EU-Ländern automatisch passiert, so lange dies die Übertragungskapazitäten der Stromnetze zulassen. Die Deutsche Strombörse EEX (European Energy Exchange) befindet sich übrigens in Leipzig. Sollte nun ein Stromlieferant über einen Handelsplatz für elektrische Energie Strom beziehen, erhält der jeweilige Lieferant – und damit mittelbar seine Kunden – Zugang zum europäischen Strommarkt. Ein individueller Handel über die Landesgrenzen hinweg ist laut Stellungnahme der Bundesnetzagentur „nicht möglich“.

Weymann regt den verantwortlichen Politikern mehr Mut an. Der Industrie-Strompreis in Deutschland werde heute beispielsweise mit viel Geld subventioniert. Warum es dann nicht mit der Markt-Liberalisierung für Strom und Energie probieren, die einen Lösungsansatz für die Verbraucher verspreche?

Doch trotz seines Engagements, die Hoffnung, dass der freie Strommarkt in der EU noch kommt, hat Weymann verloren. Dafür ist er sich zwei anderer Entwicklungen sicher: Dass der Strom-Hunger wächst und der Strompreis weiter steigt.