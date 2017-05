Twistringer Pusteblume feiert 20-Jähriges

Vor 20 Jahren fotografierte Wolfgang Bößl diese Kita-Gruppe. Links unten: Nina Kallert (5). Seit rund fünf Jahren arbeitet sie nun als Erzieherin in der Twistringer Pusteblume.

Twistringen - Von Theo Wilke. Die Zahl 20 steht für ein besonderes Fest im Twistringer Kinder- und Familienzentrum Pusteblume der Lebenshilfe Syke. An der Vechtaer Straße wird am 20. Mai das 20-jährige Bestehen gefeiert, von 14.20 bis 17.20 Uhr.

Mehr als 90 Vormittags- und 30 Hortkinder sowie der Waldkindergarten aus der Dehmse bereiten sich auf fröhliche Stunden vor.

Nachfrage ist deutlich gestiegen

„Wir haben 1997 mit 13 pädagogischen Mitarbeiterinnen angefangen“, sagt Roswitha Hormann, seit 20 Jahren Kita-Leiterin. Und heute sind noch acht Mitarbeiterinnen von damals dabei.“ Im August 1997 sei man mit 155 Jungen und Mädchen gestartet. Seitdem sei die Einrichtung ständig erweitert und modernisiert worden, so Hormann. Inzwischen gebe es auch Hauswirtschaftskräfte und eine Ganztagsbetreuung.

Die Nachfrage nach dem Ganztag ist deutlich gestiegen. Von den zurzeit 90 Kindern am Vormittag werden 43 im Ganztag betreut. Seit 2001 werden auch Kinder unter drei Jahren aufgenommen. „Damals was Neues, heute ganz normal“, erinnert sich Roswitha Hormann.

Ohne Lebenshilfe und Politik wäre das Wachstum nicht möglich

Die Berufstätigkeit beider Eltern habe zugenommen, und Großeltern würden heute noch viel arbeiten. „Wir sind im Laufe der Jahre wahnsinnig gewachsen“, betont die Kita-Leiterin. Auch nur deshalb, so Hormann, weil der Träger Lebenshilfe sowie die Twistringer Politik und Verwaltung die Pusteblume großartig unterstützen und den nötigen Rückhalt geben.

Zum Kita-Team gehören heute 25 pädagogische Mitarbeiter, zwei Bundesfreiwilligendienstler, zwei Hauswirtschaftskräfte, drei Reinigungsfrauen und zwei Hausmeister.

Festprogramm: Spielen, Basteln, Tanzen

Das Fest im und am Kinder- und Familienzentrum beginnt am 20. Mai um 14.20 Uhr mit einer Ansprache Hormanns, unter den Gästen werden auch Vertreter der Lebenshilfe und der Stadt Twistringen sein. „Natürlich Altbürgermeister Karl Meyer. Er hat uns viele Jahre in unserer Entwicklung unterstützt“, betont Roswitha Hormann.

Das Festprogramm bietet Sommerspiele, Bastelangebote, Darbietungen der Tanzgruppe sowie des Kinderchors der Kita, auch Schminken für die Kinder. Daneben werden Kuchen, Kaffee, Waffeln und Getränke serviert. Eltern übernehmen den Kaffee- und Kuchenverkauf und spenden den Erlös. Die Hortkinder betreuen die Cocktailbar, unterstützt von drei Gymnasiastinnen und einer Erzieherin. Eine Fotowand zum 20-Jährigen wird ebenfalls vorbereitet.