GUT lädt für den 22. Februar zum besonderen Event ein / Livemusik mit 7Beats

+ 7Beats werden den Gästen der Twistringer Nacht einheizen. Foto: 7Beats/Manfred Pollert

Twistringen - Von Theo Wilke. Das Motto kommt bereits gut an: „Twistringer Nacht – für alle, die etwas bewegen“. Gemeint sind Ehrenamtliche, Unternehmer, Vereine und interessierte Twistringer. Erstmalig lädt die GUT, Gemeinschaft der Unternehmen in Twistringen, für Samstag, 22. Februar 2020, 18.30 Uhr, zu einem besonderen Winterball im Hotel Zur Börse am Bahnhof mit der Live-Band 7Beats aus Preußisch-Oldendorf ein.